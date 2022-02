So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Januar erscheint von ihm "Entfremdet. Zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle" bei zu Klampen.

Es war im Jahr 279 v. Chr., als Pyrrhos I. von Epirus nach seinem Sieg über ein römisches Heer die unvergesslichen Worte sprach: „Noch so ein Sieg und wir sind verloren.“ Und tatsächlich ging der Pyrrhische Krieg für ihn nicht gut aus. Ob Putin in diesen Tagen manchmal an König Pyrrhos denkt?

Vermutlich nicht. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass Putin sich im Moment an dem Hochgefühl seines Sieges berauscht. Und das nicht zu Unrecht. Immerhin ist es ihm gelungen, die westliche Politik zwei Monate lang nach Belieben am Ring durch die Manege zu ziehen. Nie zuvor hat sich die westliche Politik dramatischer blamiert. Und nie zuvor hat sich der Westen in eine dermaßen gefährliche Situation manövrieren lassen.