Ernsts Analyse über die deutsche Berichterstattung zum Ukraine-Konflikt ist insofern bemerkenswert, dass er diese bei RT DE stellt. Denn RT DE gilt als Propagandamedium des Kreml und wird von Russland finanziert. Angeblich soll sich im Büro der Chefredakteurin Margarita Simonjan sogar ein gelbes Sondertelefon befinden, über das die Chefin verschlüsselt direkt mit dem Kreml kommunizieren kann. Bemerkenswert allerdings nur auf den ersten Blick. Denn in Zusammenhang mit der Ukraine-Krise sind in den vergangenen Wochen wiederholt Politiker der Linken mit Vorwürfen aufgefallen, die Bundesregierung und mit ihr die deutschen Medien würden zu einseitig auf den Ukraine-Konflikt blicken. Und nicht immer kam die Kritik tendenziell eher sachlich daher, wie von Ernst in der Live-Schalte bei RT DE, der immerhin auch anmerkt, dass wahrscheinlich auch in Russland einseitig über den Ukraine-Konflikt berichtet würde. Dazu gleich mehr.