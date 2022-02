Die Ukraine sei, so Putin in seiner Rede, immer schon „ein integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte, Kultur, unseres spirituellen Raums“ gewesen. „Wir“ – damit ist selbstverständlich Russland gemeint, das für sich ein natürliches Herrschaftsrecht über die Ukraine reklamiert. Die ersten Ausprägungen der ethno-politischen Loslösung der Ukraine von Russland verortet Putin nicht – wie es allgemein unter Historikern üblich ist – im 17. Jahrhundert, sondern in der sowjetischen Nationalitätenpolitik ab 1917. Lenin habe mit der Ukraine ein künstliches Gebilde erschaffen, indem er in sie einige vormals russische Territorien integriert habe. Chruschtschow habe dieses zerstörerische Werk fortgeführt, indem er der Ukraine „aus irgendeinem Grund“ auch die vormals russische Krim einverleibt habe. Dass die Krim 1954 vor allem aufgrund von infrastrukturpolitischen Erwägungen der Ukraine zugeschlagen wurde, ist aus Putins Perspektive aber vermutlich so unspektakulär, dass davon in seinen Ausführungen gar nicht die Rede war.