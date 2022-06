Im Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange war nach jahrelangem Hin und Her vor verschiedenen Gerichten nun die britische Regierung am Zug. Der High Court in London hatte Ende vergangenes Jahr ein zuvor wegen Suizidgefahr erlassenes Auslieferungsverbot für Assange wieder aufgehoben. Das oberste Gericht (Supreme Court) hatte eine Berufung dagegen zuletzt abgelehnt.

Der Westminster Magistrates Court hatte schon am 20. April die Auslieferung Assanges an die USA genehmigt. Dass Innenministerin Patel der Auslieferung zustimmte, war abzusehen. Denn

Pratel gilt als Hardlinerin in Boris Johnsons konservativem Kabinett sowie als glühende Brexit-Anhängerin. Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU ist die „Special Relationship“ zu den USA von noch größerer Bedeutung. Ob und wann der 50-jährige Australier ausgeliefert wird, war aber zunächst unklar.

175-jährige Haftstrafe

Assanges Team hatte sich weitere juristische Schritte in Berufungsverfahren vorbehalten und wollte gegen die Auslieferung auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagen. Auch Jeremy Corbyn, Ex-Chef der Labour Party, hatte die Hoffnung geäußert, die britische Innenministerin möge „ihre enorme Verantwortung“ erkennen.

Seine Anhänger fürchten nun, dass Assange in den Vereinigten Staaten kein fairer Prozess erwartet. Nicht nur könnte er auf Lebenszeit inhaftiert werden. Er hat laut Anklage in 17 Fällen gegen den US-Spionage-Akt verstoßen, indem er 2010 und 2011 geheime militärische und diplomatische Dokumente veröffentlicht habe. Er ist außerdem angeklagt, ein Computersystem der US-Armee gehackt zu haben. Darauf stehen zwar bis zu 175 Jahre Haft, Anwälte der USA aber halten vier bis sechs Jahre Gefängnis für realistisch. Weil er suizidgefährdet sein soll, wurde ebenfalls zugesagt, dass er nicht in Einzelhaft gesteckt werden darf. Außerdem darf er die Gefängnisstrafe in Australien absitzen. Assanges Anhänger befürchten jedoch, dass er trotz der anderslautenden Zusicherungen aus Washington in ein Hochsicherheitsgefängnis kommen wird.

Mehr zum Thema:

Kriegsverbrechen der USA

Seit der Australier 2006 Wikileaks gegründet hat, ist er nicht mehr Herr über sein eigenes Leben. 2010 publizierte Assange eine Serie von Dokumenten, die von einem US-Soldaten – Bradley Manning, seit einer Geschlechtsumwandlung 2013 Chelsea Manning – aus der US-Armee an ihn geleakt worden waren. Die Videos und Protokolle zeigten amerikanische Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan – solche Kriegsverbrechen, wie sie die USA derzeit Russland vorwerfen und dafür eine Verurteilung fordern.

Mit dieser spektakulären Aktion wurde ein Licht auf bislang verdeckte illegale Praktiken der US-Armee geworfen, die vom politischen System gedeckt worden waren. Seitdem jagt die amerikanische Justiz den sendungsbewussten Aufdecker. Ihr Argument: Die Wikileaks-Veröffentlichungen hätten das Leben von Geheimdienstmitarbeitern gefährdet. Hillary Clinton, damals US-Außenministerin, verurteilte Assanges Vorgehen. „Geheime Dokumente zu veröffentlichen, bedeutet, dass Menschenleben in Gefahr gebracht werden. Jene von Amerikanern, aber auch von unseren Partnern in Sicherheitsapparaten und von Zivilisten.“ Assange drohen bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Seine Unterstützer sehen in ihm dagegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat und an dem nun ein Exempel statuiert werden soll.

Angriff auf die Pressefreiheit

Das sagte auch Nils Melzer in einem Interview im Februar 2020. Der Schweizer Professor für Internationales Recht an der Uni Glasgow war bis vor kurzem UN-Sonderrapporteur für Folter. Er hat Assange im Gefängnis besucht und teilt die Sorge, dass der Geisteszustand des Aufdeckers inzwischen massiv gefährdet sei. Melzer hält ein Strafausmaß von 175 Jahren zudem für völlig unverhältnismäßig und erklärt, wieso „an Assange ein Exempel statuiert“ werden soll: „Die Methodologie von Wikileaks ist eine Bedrohung für das Establishment. Sie zeigt auf, wie das Kriegsgeschäft geführt wird. Aus eigener Erfahrung habe ich Einsicht hinter die Kulissen und in die Privilegien, die Staaten für sich beanspruchen. Sie setzen ihre eigene Straflosigkeit für Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen durch. Von Wikileaks aber wird genau das in Frage gestellt. Deshalb möchte man verhindern, dass Assange und Wikileaks Nachahmer finden.“

Auch der unabhängige Journalist Richard Medhurst etwa sieht den Fall Assange als Angriff auf die Meinungs- und Medienfreiheit. Dass Assange ohne Urteil im Gefängnis sitze und nicht jene westlichen Politiker wie George W. Bush oder Tony Blair, die die Kriegsverbrechen zu verantworten hätten, sei bezeichnend. Assanges Fehler sei es offenbar vielmehr gewesen, sich gegen den US-Imperialismus wenden. Auch „Reporter ohne Grenzen“ unterstützt Assange mit einer Petition unter dem Namen „#FreeAssange“. Die Anzahl der Unterschriften liegt noch immer unter dem Ziel von 50.000.

Ein Indiz, wie Assanges Schicksal sich entwickeln könnte, ist die Geschichte von Chelsea Manning. Nachdem sie 750.000 Dokumente an Assange geleakt hatte, wurde sie 2010 verhaftet. Sie wurde zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen sie insgesamt sieben absaß.

Vergebene Liebesmühen

Um den menschlichen Aspekt einer Auslieferung in den Vordergrund zu rücken, hat Assange im März medienwirksam im Belmarsh-Gefängnis geheiratet. Und zwar die 38-jährige südafrikanische Anwältin Stella Moris, die er seit 2011 kennt. Dabei waren auch Assanges Söhne, der dreijährigen Max und der vierjährige Gabriel, die bei heimlichen Besuchen in der ecuadorianischen Botschaft gezeugt wurden, in der Assange sich sieben Jahre lang aufhielt.

Was aber heißt „glücklich bis ans Lebensende“ für einen Mann, dem im Falle seiner Auslieferung 175 Jahre Haft drohen?

In Belmarsh sitzt Assange bereits seit drei Jahren, weil er die Bedingungen seiner Kaution gebrochen hatte. 2012 war er in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet, um einer Verhaftung und Auslieferung nach Schweden zu entgehen, wo er wegen Vergewaltigung vor Gericht gestellt werden sollte. Als Ecuador Assanges Asylstatus 2019 nicht mehr anerkannte, wurde er beim Verlassen der Botschaft sofort verhaftet.

Deutsche Regierung bleibt untätig

Assanges Vater John Shipton hoffte auf Hilfe aus Deutschland. In Berlin warb er vergangenen Dezember für Unterstützung auf Basis humanitärer Überlegungen. Sevim Dagdelen von der Partei Die Linke nannte das Verfahren gegen Assange eine „juristische Farce“, während FDP-Menschenrechtexpertin Gyde Jensen gemeinsam mit anderen Vertretern deutscher Parteien die Freilassung Assanges forderte. Die deutsche Regierung hält sich dagegen in dieser Frage bedeckt.

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gehörte vor ihrer Amtsübernahme zu der Gruppe von Politikern, die Assanges Freilassung gefordert hatten. Der Chefredakteur von Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, forderte noch im März von Baerbock, ihr Versprechen einzulösen. Von entsprechenden Bemühungen Baerbocks ist jedoch nichts bekannt.

Text: Tessa Szyszkowitz, mit Material von dpa