Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures.

In der vorvergangenen Woche entließ der tunesische Präsident Kais Saied nach einem Tag regierungsfeindlicher Proteste sein Kabinett, setzte das Parlament aus und begann, per Dekret zu regieren. In einem Land, in dem der Präsident normalerweise eine zeremonielle Rolle spielt, übernahm Saied die volle Exekutivgewalt und nutzte Artikel 80 der Verfassung, um eine umfassende Säuberung der Regierung, einschließlich des Premierministers, durchzuführen. Er behauptete, dass diese Maßnahmen Tunesien auf den Weg zu einer echten Demokratie bringen würden, aber sie führen das Land eher in eine unsichere und instabile Zukunft.

Nach der tunesischen Verfassung von 2014 hat der Präsident weder exekutive noch legislative Befugnisse. Während seiner Präsidentschaftskampagne 2019 hat Saied jedoch offen seinen Wunsch geäußert, die Verfassung zu ändern, um dem Präsidenten Exekutivbefugnisse zu übertragen oder sogar den Übergang von einem parlamentarischen zu einem präsidialen politischen System zu vollziehen. Saied, eine zwiespältige Persönlichkeit ohne bekannte politische Zugehörigkeit, machte auch keinen Hehl daraus, dass er den zahlreichen politischen Parteien in Tunesien misstraut und deren Einfluss auf die tunesische Politik verringern möchte.

Wachsendes Misstrauen

Seine Wahl war zum Teil das Ergebnis des wachsenden Misstrauens der Öffentlichkeit gegenüber den Parteien, das durch die politischen Auseinandersetzungen nach dem Sturz von Präsident Zine El Abidine Ben Ali im Jahr 2011 ausgelöst wurde. Saied schuf Hürden für die Bemühungen der Regierung, die unzähligen wirtschaftlichen und politischen Probleme Tunesiens zu lösen. Er lehnte die Idee eines nationalen Dialogs ab und wollte wahrscheinlich ein Scheitern des Kabinetts herbeiführen, um dessen Entlassung zu rechtfertigen und so sein Wahlversprechen einlösen zu können. Andere tunesische Politiker hielten seine Äußerungen zunächst für reine politische Rhetorik. Jetzt hat er sie eines Besseren belehrt.

Andere arabische Länder – vor allem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – könnten von der politischen Umwälzung profitieren. Und tatsächlich haben beide Länder in letzter Zeit ihre Unterstützung ausgeweitet und im vergangenen Monat sogar Hunderttausende von Covid-Impfdosen nach Tunesien geschickt, wo die Zahl der Fälle sprunghaft angestiegen ist. Ein Blick in die Vergangenheit legt nahe, dass Abu Dhabi und Riad höchstwahrscheinlich die Hauptprofiteure der Regierungssäuberung sein werden – so wie sie es waren, als der ägyptische Präsident Abdel-Fattah el-Sissi 2013 seinen Vorgänger Mohammed Morsi stürzte.

Es ist zweifelhaft, dass ein arabisches Land, sei es monarchisch oder republikanisch, Saieds Versuch, eine pluralistische Demokratie in Tunesien zu errichten, unterstützen würde. Der einzige Grund, warum Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Ägypten sein Regime unterstützen würden, ist die Unterdrückung der Opposition, unabhängig von ihrer ideologischen Ausrichtung, und die Festigung des autoritären Charakters der Regierung.

Abu Dhabi will den arabischen Frühling beenden

Rachid Ghannouchi, Sprecher des tunesischen Parlaments und Vorsitzender der größten politischen Partei des Landes, Ennahda, hat bereits die VAE für die Machtergreifung Saieds verantwortlich gemacht. Es scheint, dass der Kronprinz von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, entschlossen ist, die Aufstände des Arabischen Frühlings dort zu beenden, wo sie vor über einem Jahrzehnt begonnen haben – in Tunesien.

Es ist wohl kaum ein Zufall, dass Saieds Besuch in Kairo im vergangenen April zwei Wochen vor Scheich Mohammeds eigener Reise in die ägyptische Hauptstadt stattfand. Ein Präsident, der sich für die liberale Demokratie einsetzt, würde kein Land besuchen, dessen Staatsoberhaupt weithin der Menschenrechtsverletzungen und der Unterdrückung der Zivilgesellschaft beschuldigt wird. Angesichts der zunehmenden Spannungen in Tunesien ist es schwer vorstellbar, dass es bei dem Besuch um diplomatische Beziehungen ging. Berichten zufolge haben ägyptische und VAE-Geheimdienstmitarbeiter dazu beigetragen, Mitglieder der Regierung zum Rücktritt zu bewegen. Die Beamten waren im Karthago-Palast, der offiziellen Residenz des tunesischen Präsidenten, am Vorabend von Saieds Entlassung der Regierung anwesend.

Saieds Säuberung folgte auf einen Tag der Proteste, an dem Demonstranten mehrere Büros der Ennahda-Partei in Brand gesetzt hatten und mit Sicherheitskräften zusammengestoßen waren. Die Demonstranten waren wütend über den schlechten Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie. Die Infektions- und Sterblichkeitsraten in Tunesien sind höher als in anderen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas.

Wirtschaftlicher Niedergang

Die Regierung hat es auch versäumt, etwas gegen den wirtschaftlichen Niedergang des Landes zu unternehmen, der sich unter anderem in einem 65-prozentigen Rückgang des wichtigen Tourismussektors und einer steigenden Arbeitslosigkeit, insbesondere unter jungen Menschen, äußert. Das Pro-Kopf-Einkommen lag im Jahr 2020 bei schätzungsweise 3.300 US-Dollar und damit um mehr als 800 US-Dollar niedriger als im Jahr 2010, kurz vor den Aufständen im Rahmen des Arabischen Frühlings.

Vor der Säuberung befand sich das Land in einer sechsmonatigen politischen Krise, in der Saied gegen Premierminister Hichem Mechichi und Ghannouchi antrat. Die Parlamentsdebatten wurden zu politischen Theaterstücken, die manchmal in Gewalt ausarteten. Und die Tunesier waren entsprechend frustriert über die Zerrissenheit des Parlaments. Ghannouchi trug zu dem politischen Stillstand bei und widersetzte sich den häufigen Forderungen jüngerer Ennahda-Mitglieder, seine Rolle als Vorsitzender aufzugeben. Ihm werden Autokratie, Korruption, Vetternwirtschaft und Justizbehinderung vorgeworfen, unter anderem wegen seiner mutmaßlichen Rolle bei der Ermordung von zwei prominenten säkularen Aktivisten im Jahr 2013, die den Aufstieg der Islamisten zur politischen Macht kritisiert hatten.

Im Jahr 2019 erstattete ein Abgeordneter der säkularen „Demokratischen Strömung“, der drittgrößten Partei im Parlament, Anzeige gegen Ennahda und das „Herz von Tunesien“, die zweitgrößte Partei des Landes, wegen der Annahme ausländischer Wahlkampfgelder, angeblich aus der Türkei und Katar. Saied unternahm seinerzeit nichts in dieser Angelegenheit und brachte sie erst kürzlich nach der Säuberung wieder zur Sprache.

Grassierende Korruption

In den vergangenen zehn Jahren war der Kampf gegen die Korruption eine der wichtigsten Forderungen der tunesischen Bevölkerung, die jedoch von den tunesischen Politikern weitgehend unbeantwortet blieb. Saied schlug eine Entschädigung für etwa 500 Geschäftsleute und ehemalige Beamte vor, die in finanzielle Korruption verwickelt waren, sofern sie fünf Milliarden Dollar an die Staatskasse zurückzahlen – ein Plan, der ihm die dringend benötigte Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung einbrachte.

Auch für die Ennahda war die Korruption ein großes Problem. In den vergangenen Jahren traten viele korrupte Beamte und Geschäftsleute der Partei bei, die befürchteten, für ihre eigenen Verfehlungen belangt zu werden. Die Ennahda nahm sie auf, in der Hoffnung, ihre zunehmende Isolation und die wachsende Opposition gegen ihre Bemühungen um eine Islamisierung der tunesischen Politik und Außenpolitik teilweise auszugleichen. Die Tunesier, die die politische Sackgasse satt haben, haben Saieds jüngste Schritte akzeptiert und argumentiert, dass sie die Voraussetzungen für einen Neuanfang schaffen könnten.

Selbst prominente Teile der Zivilgesellschaft, wie die Allgemeine Tunesische Gewerkschaft, begrüßten die Veränderungen. Die Demokratische Strömung erklärte, sie habe Verständnis dafür, dass außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden müssten.

Obwohl Ennahda die Hauptschuld am politischen Stillstand des Landes trägt, haben auch die anderen politischen Parteien Tunesiens ihren Anteil daran, dass es ihnen nicht gelungen ist, eine parlamentarische Mehrheit für die Regierungsbildung zu finden.

Der Block von Ennahda, der größten Partei im Parlament, verfügt nur über 24 Prozent der Sitze, während der zweit- und der drittgrößte Block 17 bzw. zehn Prozent der Sitze stellen. Diese politische Zersplitterung erforderte die Bildung einer breiten Koalition mit Parteien, die nur wenige gemeinsame Interessen hatten, was es schwierig machte, sich auf etwas Wesentliches zu einigen.

Schlechte Chancen für parlamentarische Demokratie

Es ist daher fast unmöglich, dass die parlamentarische Demokratie in Tunesien funktioniert, und es ist verständlich, dass Saied ein Präsidialsystem bevorzugt. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg haben arabische Staatsoberhäupter, die auf ähnliche Weise die Macht ergriffen haben, behauptet, dass dies nur eine vorübergehende Regelung sei, und versprochen, die Macht nach einer kurzen Übergangszeit neu zu verteilen. Die meisten behielten ihre Macht, bis sie entweder starben oder vom Militär aus dem Amt geputscht wurden.

Saied scheint bereit zu sein, diesem Beispiel zu folgen. Unmittelbar nach der Entlassung der Regierung entließ er auch den Direktor des staatlichen Fernsehens, ordnete die Schließung des internationalen Satellitensenders Al-Dschasira an und verhaftete zwei Gesetzgeber, die sich gegen seine Machtergreifung gewandt hatten – und betonte gleichzeitig, dass er sich nicht in einen Diktator verwandeln werde.

Die Gegenrevolutionen, die die arabischen Aufstände niedergeschlagen haben, sind nun auch in Tunesien angekommen und haben dem Ruf des Landes als einziges arabisches Land, dem es gelungen ist, trotz aller Widrigkeiten ein demokratisches System zu errichten, ein Ende gesetzt.

In Kooperation mit