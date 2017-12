So erreichen Sie Sarah Stricker:

Die Schriftstellerin Sarah Stricker lebt seit acht Jahren in Tel Aviv – circa zehn Minuten von der derzeitigen US-Botschaft entfernt. Ihr Debütroman „Fünf Kopeken“ (Eichborn) wurde unter anderem mit dem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet, dem höchst dotierten Preis für ein deutschsprachiges Erstlingswerk, und wird derzeit in mehrere Sprachen übersetzt.

Die UN, die EU, die deutsche Kanzlerin – alle scheinen sie sich einig: Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels war ein Fehler. Aber hat Trump wirklich etwas gesagt, was nicht schon die letzten drei Präsidenten vor ihm wieder und wieder bestätigt haben? Und wieso misst die Weltgemeinschaft mit so unterschiedlichem Maß, je nachdem, ob es um den jüdischen Anspruch auf Jerusalem oder den palästinensischen auf al-Quds (der arabische Name für Jerusalem) geht? Sieben Dinge zu Trumps Jerusalem-Erklärung, die ich nicht verstehe:

1. Längst beschlossen

Am 23. Oktober 1995 beschloss der US-Kongress im so genannten „Jerusalem Embassy Act“, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen – ein Schritt, der auch nach 22 Jahren noch nicht vollzogen wurde, weil ihn sowohl Clinton, Bush als auch Obama im sechs-Monate-Rhythmus immer wieder aufgeschoben haben. Aber: Keiner der drei Präsidenten hat einen Vorstoß unternommen, den Beschluss zu annullieren; die Entscheidung hat nach wie vor Bestand. Haben die USA Jerusalem nicht längst als Hauptstadt Israels anerkannt?

2. Erdogans seltsame Drohung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angedroht, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen. Israel hat Jerusalem bereits 1950 zu seiner Hauptstadt erklärt – ist er da nicht etwas spät dran? Wäre es nicht folgerichtiger, mit dem Abbruch der Beziehungen zu den USA zu drohen?

3. Die Forderungen der Palästinenser

Nahezu alle deutschen Medien schreiben, Trumps Erklärung sei problematisch, weil die Palästinenser den Ost-Teil Jerusalems als Hauptstadt eines noch zu gründenden palästinensischen Staats für sich beanspruchen würden. Wirklich, nur den Ost-Teil? Für die Fatah mag das stimmen – auch wenn PLO-Chef Mahmud Abbas in den Reden, die ich in den vergangenen Jahren von ihm zum Thema gehört habe, ganz allgemein von „al Quds“ sprach, nicht von einer Beschränkung auf den Osten. Bekanntlich sind die Palästinenser jedoch zerstritten. Die Hamas, die in diesen Tagen ihr 30-jähriges Bestehen feiert und gerade zu einer neuen Intifada aufgerufen hat, beansprucht ausdrücklich das gesamte Land zwischen Mittelmeer und Jordan für das palästinensische Volk. Gehört da West-Jerusalem nicht dazu?

4. Die Provokationen

Aus der arabischen Welt ist zu hören, die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt des jüdischen Staats sei eine Provokation für alle Muslime. War es auch eine Provokation, als die Unesco im vergangenen Jahr – auf Betreiben eines Bündnisses arabischer Staaten – eine Resolution verabschiedete, in der es heißt, der Tempelberg sei nur Muslimen heilig, und in der jeglicher Bezug der Klagemauer zum Judentum bestritten wird?

5. Die Stadt Betlehem

Die internationale Gemeinschaft erkennt Israels Anspruch auf Jerusalem nicht an, weil die Stadt laut UN-Teilungsplan von 1947 als „corpus separatum“ unter internationaler Kontrolle stehen soll. Warum fordert sie nicht das gleiche für Betlehem, das ebenfalls als neutrales Territorium vorgesehen war, allerdings seit 1995 von der palästinensischen Autonomiebehörde (zuvor von 1948 bis 1967 von Jordanien) verwaltet wird?

6. Der Teilungsplan

Während die israelische Seite besagten Teilungsplan 1947 annahm, wurde er von der arabischen Seite abgelehnt. Stattdessen erklärten Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien und der Irak dem neu gegründeten Staat Israel Stunden nach seiner Ausrufung den Krieg – und verloren. Warum ist der Teilungsplan trotzdem noch immer das Maß aller Dinge?

7. Aber...

40 Prozent der Bewohner Jerusalems – die im Ostteil lebenden Palästinenser – haben nicht die israelische Staatsbürgerschaft. Sie dürfen damit nicht an den Parlamentswahlen teilnehmen und werden auch sonst, was Belange des täglichen Lebens angeht, – Infrastruktur, Schulen, Müllabfuhr – notorisch vernachlässigt. Wie kann Israel fordern, die Welt solle Jerusalem als seine Hauptstadt anerkennen, wenn es diese Anerkennung fast der Hälfte der Jerusalemer verweigert?