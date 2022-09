In dem Pariser Gerichtssaal, in dem vor 2 Monaten die überlebenden Verantwortlichen der verheerenden Mordserie vom 13. November 2015 im Bataclan-Prozess abgeurteilt worden sind, nun die nächste Verhandlung über einen Terroranschlag, der Frankreich in den Grundfesten erschüttert hat. Die Urteile sind für Dezember avisiert. Erneut versucht man in Paris, eine Terrorattacke juristisch so aufzuarbeiten, dass die Traumata der Opfer gelindert werden können. Wiederum ist der Haupttäter tot, wiederum werden Helfershelfer zur Verantwortung gezogen.

Aber damit – und natürlich in der unfassbaren Brutalität der Mordattacken – erschöpfen sich die Parallelen. Der damalige Präsident Francois Hollande hatte den 31jährigen Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, der den Lkw in der festen Absicht, möglichst viele Menschen umzubringen, in die Menge steuerte, schnell als islamistischen Terroristen bezeichnet. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat zwei Tage nach der Ausführung für sich, lobte den Attentäter als "Soldat des Kalifats". Der Anschlag bleibt in den Köpfen aller präsent, die die Tragödie miterlebt haben.