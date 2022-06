Gut sechseinhalb Jahre nach den Anschlägen in Paris sind im sogenannten Bataclan-Prozess die Urteile gegen die 20 Angeklagten gefallen. Für jeden wird ein Einzelurteil gesprochen, das die individuelle Beteiligung an den Anschlägen und ihrer Vorbereitung widerspiegelt. 19 Angeklagte werden dabei in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, ein Mann, Farid Kharkhach, freigesprochen. Sechs Angeklagten wurde der Prozess in Abwesenheit gemacht. Fünf sollen in Syrien oder im Irak gestorben sein, einer sitzt in der Türkei in Haft. Der Hauptangeklagte Salah Abdeslam wird zu lebenslanger Haft verurteilt und erhält damit die Höchststrafe.

Einziger Überlebender des Netzwerks Der 32-jährige Abdeslam gilt als der einzige Überlebende des Terror-Netzwerks, das für die Anschläge vom 13. November 2015 verantwortlich war. Die anderen Haupttäter waren bei den Selbstmordattentaten gestorben oder von der Polizei erschossen worden. Abdeslam wird wegen Mordes und versuchten Mordes schuldig gesprochen. Zu Beginn des Prozesses hatte er sich als Kämpfer für den IS bezeichnet, um am Ende unter Tränen zu beteuern, er sei kein Mörder, denn er habe seinen Sprengstoffgürtel absichtlich nicht gezündet, um so Menschenleben zu retten. Die Richter glaubten dieser Äußerung nicht, wiesen sie als wohlfeile Entschuldigung zurück. Das Verdikt: lebenslänglich.