Überspitzt formuliert, haben die Amerikaner mit Blick auf das aktuelle US-Präsidentschaftsrennen die Wahl zwischen einem Unberechenbaren – oder auch einem „Faschisten“, wie der ZDF-Büroleiter in Washington, Elmar Theveßen, kürzlich im Podcast „Lanz & Precht“ meinte, weshalb der Rundfunkbeitrag bei so viel differenzierter Analyse dringend steigen sollte – und einem Unzurechnungsfähigen, der sich derzeit noch an seine Kandidatur klammert, wie ein Freeclimber an einen Felsen, von dem es hunderte Meter steil nach unten geht. Blöd nur, dass Bidens Greifarm stark zittert.