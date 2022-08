Der Krieg in der Ukraine tobt weiter, und ein Ende ist nicht in Sicht. Weder Russland noch die Ukraine sind bereit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Beide behaupten, dass ihre Ziele absolut und nicht verhandelbar sind. Da Verhandlungen also keine Option sind, sind beide entschlossen, die Ressourcen, die Arbeitskraft und das technologische Potenzial des Gegners zu erschöpfen und ihn schließlich „zu werfen und damit unfähig zu machen, weiteren Widerstand zu leisten“, um es mit den Worten von Clausewitz zu sagen. In der Zwischenzeit zeichnen Russlands Aktionen in der Ukraine ein klares Bild von Moskaus Doktrin der Kriegsführung und verdeutlichen, dass die Ukraine nur ein Teil von Russlands breiteren wirtschaftlichen und geopolitischen Zielen ist.

Der Einmarsch in die Ukraine markiert die nächste Etappe in der globalen Konfrontation zwischen Ost und West. Der Osten, angeführt von China und Russland, will die politisch-wirtschaftliche Ordnung, in deren Zentrum die USA stehen, revidieren. Der militärische Ausdruck der Konfrontation in der Ukraine könnte leicht auf andere Teile Eurasiens übergreifen. Keine der beiden Seiten will das, und vielleicht ist es ein einzigartiges Merkmal dieser Konfrontation des 21. Jahrhunderts, dass sie lokal begrenzt ist. Während des Kalten Krieges gab es viele lokal begrenzte militärische Konfrontationen zwischen Ost und West, wie etwa in Vietnam und Afghanistan. Bislang ist unklar, wer mehr von der Verlängerung des Krieges in der Ukraine profitiert. Man könnte sogar behaupten, dass alle beteiligten Parteien verlieren; alle haben mit wirtschaftlichen und anderen Schwierigkeiten zu kämpfen, die nur noch zunehmen werden.

Fortsetzung der Politik

Um den Verlauf des Krieges zu verstehen, ist es hilfreich, die Einflüsse der zeitgenössischen russischen Militärdoktrin zu kennen. Die russische Doktrin beginnt mit der marxistischen Theorie des Krieges, die lehrt, dass der Krieg eine Fortsetzung der Politik ist, eine Prämisse, die von Clausewitz übernommen wurde. Die russische Militärschule hat auch die dialektische Sichtweise des Krieges übernommen, wonach jeder lokale Krieg Teil der globalen geopolitischen Rivalität mit dem „westlichen Imperialismus" ist. Die russische Doktrin ist auch von der maoistischen Sichtweise beeinflusst, die im Falle eines langwierigen Krieges mehrere Fronten vorsieht. In der Praxis bedeutet dies, dass Russland (und vor ihm die Sowjetunion) ebenso wie China die sogenannte Dritte Welt als Mittel zur Untergrabung der westlichen Macht ins Visier nimmt.

Schließlich ist inzwischen klar, dass der Kreml am Beginn des Krieges durch Russland auf die Theorie der permanenten Mobilisierung setzte. Diese wurde von dem sowjetischen Militärtheoretiker Alexander Swetschin entwickelt, der vorschlug, dass der Staat eine „Übermobilisierung“ vermeiden müsse, die er als Mobilisierung der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft definierte und die eine politische Krise oder sogar eine Revolution auslösen könne. Swetschin schlug vor, die wirtschaftliche Lage vor und während des Krieges gründlich zu prüfen. Das wirtschaftliche Hinterland sollte sicher und für den Feind unerreichbar sein.

Diese Perspektiven helfen, Russlands wirtschaftlichen und militärischen Ansatz im Ukraine-Konflikt zu erklären. Auf globaler Ebene hat Russland einen ideologischen, ressourcenbezogenen, energiebezogenen und wirtschaftlich-finanziellen Krieg gegen den Westen geführt. Ziel ist es, das wirtschaftliche und finanzielle Potenzial des Westens zu erschöpfen, insbesondere die Dominanz des US-Dollars. Die Ukraine ist eines der bevölkerungsreichsten und flächenmäßig größten Länder Europas und kann daher leicht eine große Menge an Dollar aufnehmen. Russland hofft, dass die enorme Last der wirtschaftlichen und militärischen Unterstützung für die Ukraine zu Spaltungen innerhalb der NATO und der Europäischen Union führen wird. Auf dem Schlachtfeld hat Russland sein Hauptziel, die Donbass-Region und andere Gebiete von „Noworossija" im Süden und Osten der Ukraine zu besetzen, nicht aufgegeben. Es setzt seine verdeckte Mobilisierungskampagne fort und bedroht weiterhin Kiew und den Rest der Ukraine.

Die Verhinderung des Selbstmords

Russland verstand den Krieg von Anfang an als einen Krieg gegen den Westen, aber seit die fortschrittlicheren westlichen Waffen in der Ukraine angekommen sind, insbesondere das HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), ist er zu einer unausweichlichen Realität geworden. Wirksame Raketenangriffe im Rücken der russischen Armee, auf Brücken und Munitionsdepots waren ein Weckruf. Die Ukrainer überraschten mit ihrer Fähigkeit, neue Technologien zu begreifen und in den Krieg einzubeziehen. Russland reagierte darauf mit einem Wechsel der Taktik und Strategie. Es vermeidet nun die Schließung der Front oder die Konzentration von Munitionsdepots und Ausrüstung. Außerdem sucht es nach neuen Wegen, um den HIMARS entgegenzuwirken, indem es zum Beispiel mit den Flugabwehrraketensystemen Buk-M3 und Pantsir versucht, die Raketen abzufangen.

Die geopolitischen und militärischen Realitäten sind jedoch so, dass die russischen Offiziellen den Krieg weiterführen müssen, weil sie ihre Ziele noch nicht erreicht haben. Ein Abbruch des Angriffs ohne Einnahme des Donbass wäre selbst für Putin politischer Selbstmord. Die Unterbrechung der Lebensmittelversorgung, der Migrationsströme und der Energiemärkte ist das einzige wirkliche Druckmittel, das Russland noch hat.

In der Tat wird die Situation trotz der von beiden Seiten gezogenen roten Linien eskalieren. Russland möchte, dass der Konflikt nur indirekt mit dem Westen ausgetragen wird, und es möchte, dass der Westen die militärische Unterstützung und Bewaffnung einschränkt, die beispielsweise das russische Heimatland bedrohen oder die russische Kontrolle über den eigenen Luftraum untergraben könnte. Der Westen, insbesondere die NATO, möchte verhindern, dass der Konflikt auf sensiblere Regionen wie das Baltikum und Polen übergreift. Bislang scheint niemand bereit zu sein, trotz schwerer Verluste den Kampf aufzugeben.

Möglichkeit zur Eskalation

Rote Linien sind natürlich nicht unantastbar, aber sie geben ein Gefühl dafür, was nötig wäre, um einen viel größeren Krieg oder sogar einen Atomkrieg auszulösen. Bislang sind alle Seiten, einschließlich der Ukraine, bereit, weiterzumachen. Russland hat die politischen und militärischen Zentren der Ukraine noch nicht direkt angegriffen und auch noch keine ukrainischen Städte in Massen bombardiert. Doch je schwächer die russische Armee wird, desto verlockender wird es für sie sein, drastischere Maßnahmen zu ergreifen.

Der Westen ist nach wie vor eine wichtige Quelle für militärische Unterstützung, aber diese Unterstützung besteht aus älteren Flugzeugen und anderen Luftabwehrsystemen. Wenn er anfängt, anspruchsvollere und modernere Technologien zu schicken, würde dies das Kräfteverhältnis in dem Konflikt verändern und somit den Westen und Russland möglicherweise in einen eskalierten Krieg hineinziehen. Der Westen ist derzeit nicht bereit, dieses Risiko einzugehen.

Zermürbung bis zur Erschöpfung

Das Putin-Regime will überleben und ist daher mehr als bereit, auf Zeit zu spielen. Für Moskau ist der Krieg in der Ukraine nur die militärische Front in einem wirtschaftlichen, politischen und diplomatischen Konflikt mit dem Westen. Auf einem kürzlich abgehaltenen Wirtschaftsforum in St. Petersburg sagte Putin sogar, dass Maßnahmen gegen Russland die Spaltung des Westens nur noch weiter verschärfen werden, wie die russischen Vergeltungsmaßnahmen auf dem Energiemarkt zeigen.

Der Militärtheoretiker B. H. Liddell Hart sagte, dass „eine große Strategie sowohl die wirtschaftlichen Ressourcen als auch die Arbeitskraft der Nationen berechnen und entwickeln sollte, um die Kampfkraft zu erhalten." Putin scheint sich dies zu Herzen genommen zu haben. Russlands langwieriger Zermürbungskrieg soll seine Feinde schlichtweg erschöpfen; die Ukraine zu einem schwarzen Loch zu machen, das Geld und Ressourcen absorbiert, ist ein zentrales Element dieses Ziels. Wenn Russland seine geopolitischen Ziele erreichen will, muss es sich vielleicht einfach nur Zeit lassen.

In Kooperation mit