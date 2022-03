Moskaus Armee kämpft in einem blutigen Abnutzungskrieg. Obwohl die „operative Kunst“ im Mittelpunkt der russischen Generalstabsausbildung steht, sind seit Beginn der Kampfhandlungen schwerwiegende Planungsfehler im Transport- und Fernmeldewesen unübersehbar. Überraschende Defizite bei der Aufklärung der ukrainischen Verteidigungsbereitschaft kommen hinzu. Ein Beispiel mag genügen: Bereits im Herbst 2020 erwies sich während des aserbeidschanisch-armenischen Konflikts die türkische Drohne Bayraktar TB2 als kriegsentscheidend. Sie wurde in den vergangenen Wochen auch von der ukrainischen Armee wirkungsvoll genutzt. Dem russischen Generalstab musste die Lieferung dieses Waffensystems an Kiew bekannt sein, schließlich ist sein türkischer Entwickler und Hersteller Selcuk Bayraktar nicht nur ein Alumnus des weltbekannten Massachusetts Institute for Technology (MIT) in Boston, sondern auch ein Schwiegersohn des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Wer bei der operativen Planung eines Angriffskrieges den möglichen Einsatz eines bewährten Waffensystems durch den Gegner vernachlässigt, darf sich über hohe Verluste auf dem Schlachtfeld nicht wundern.