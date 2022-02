Und auch wenn dieses Narrativ sogar teilweise den Sprung in den Westen schaffte, so war die Behauptung doch eine Lüge. Von den insgesamt 4860 Ukrainern, die sich 2014 und 2015 offiziell um einen Flüchtlingsstatus in Polen bemühten, bekam kein einziger diesen zugesprochen. Die überwiegende Mehrheit der in Polen lebenden Ukrainer, laut Schätzungen bis zu 1,3 Millionen, sind Arbeitsmigranten. Dies war 2015 der Fall, dies ist heute der Fall. Seit den 1990er-Jahren ist das Land mit seiner von Jahr zu Jahr immer mehr boomenden Wirtschaft für die Ukrainer zu einem attraktiven Ziel geworden. Und viele der Ukrainer leben auch nicht dauerhaft in Polen. Nach einigen Monaten Arbeit kehren sie oft wieder zu ihren Familien in der Heimat zurück.