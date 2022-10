Die ukrainische Militärführung und ihre Berater, vor allem Experten der britischen Streitkräfte, spielen mehrere Szenarien durch. Unmittelbare Gefahr für Kiew sehen sie vorerst nicht, zumindest berichten dies ukrainische Medien, die allerdings, wie in Kriegszeiten auch in demokratischen Staaten üblich, der Militärzensur unterliegen. Nach Erkenntnissen der Briten sind die bis zu 20.000 russischen Soldaten, die in den vergangenen Wochen in Viehwaggons in die südlichen Bezirke von Belarus gebracht worden sind, weder gut geschult noch ausgerüstet. Ein Großteil dürfte zu den angeblich 300.000 Mann gehören, die bei der Anfang September von Putin verkündeten „Teilmobilisierung“ eingezogen wurden, offenkundig meist ohne sonderliche Begeisterung. Auch sind auf den Satellitenbildern bislang keine Vorbereitungen für einen Truppenaufmarsch zu erkennen, wie er vor genau einem Jahr die internationale Öffentlichkeit beunruhigt hat. Nach Angaben russischer Militärblogger soll der Verband über 170 Panzer, 200 gepanzerte Truppentransporter sowie bis zu 100 großkalibriger Geschütze und Mörser verfügen, also aus ukrainischer Sicht eine durchaus bedrohliche Größe.