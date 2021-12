Kurz, so kann man das sagen, hat mit seinen gerade einmal 35 Jahren mehr erreicht als die meisten Politiker. Als sehr junger Staatssekretär für Integration in der ersten Bundesregierung von Werner Faymann (SPÖ) hat er erstmals für Schlagzeilen gesorgt, als Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres (2013 bis 2017) war er dann auch in der internationalen Presse ein gefragter Gesprächspartner. Am 18. Dezember 2017 wurde er erstmals zum Bundeskanzler der Republik Österreich ernannt und war damit, gerade 31 Jahre alt, der jüngste Regierungschef in der Geschichte der Alpenrepublik.