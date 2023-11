Die Äußerung, welche die britische Innenministerin Suella Braverman am Montag ihr Amt gekostet hat, ist nur die letzte in einer Reihe, die aber das Fass zum Überlaufen gebracht hat. In einem Gastbeitrag in der Times warf sie der Polizei vor, parteiisch, also allzu tolerant mit propalästinensischen Demonstranten umzugehen, während nationalistischen Gegendemonstranten die Stirn geboten werde. Ein solches Statement war nicht mit Premierminister Rishi Sunak abgesprochen; was für ihn letztlich den Ausschlag gab, Braverman zu entlassen.

„Mut zur Wahrheit“, würden einige vermutlich denken. Was sich bei Braverman allerdings mehrfach gezeigt hatte in den vergangenen Monaten, war eine klare wie dumpfe Strategie: Aufreger setzen und damit die Aufgeregten bedienen. Seit ihrem Amtsantritt war klar, dass sie sich zum Liebling des rechten Flügels der Partei aufschwingen wollte. Ihre Strategie: Ihre Kritik an der Migrationspolitik bei jeder gebotenen Möglichkeit auf die Spitze zu treiben. Dass sie dabei wie die Karikatur einer Rechtspopulistin wirkte, schien sie nicht zu stören.