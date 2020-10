Der 2014 maßgeblich von Russland losgetretene militärische Konflikt in der Ostukraine ist beinahe in Vergessenheit geraten, schwelt aber noch immer und belastet die europäisch-russischen Beziehungen: Er ist einer der Gründe dafür, dass sich viele Länder in der EU gegen das Projekt Nord Stream 2 stemmen, weil dies Gasleitungen durch die Ukraine praktisch überflüssig machen würde. Und wer es vergessen haben sollte: Auch die Halbinsel Krim, die Russland 2014 annektierte, sieht der Westen bis heute als ukrainisches Territorium.