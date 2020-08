Das Regime will abschrecken

Und doch könnte dieses Mal alles anders sein: Nicht nur in Minsk, sondern in vielen Städten des Landes gingen in der Nacht zum Montag Zehntausende auf die Straße. Einen das ganze Land übergreifenden Protest hat die Zehn-Millionen-Republik zwischen Polen und Russland bisher nicht erlebt. Das Regime reagiert auf die Herausforderung mit Härte: Ähnlich wie in der Ukraine vor sieben Jahren trieben Spezialeinheiten der Polizei und der Armee in der Nacht zu Montag die Menschen mit Blendgranaten und Schlagstöcken auseinander, 3000 Menschen wurden festgenommen.