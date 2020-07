Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Die großen Puppenspieler dieser Welt, also EU, die USA, Russland und neuerdings China, haben sich in diesem Sommer versammelt und ihre Puppen in Stellung gebracht, um die Insel der Seligkeit angeblich in ein Schlachtfeld der Geopolitik zu verwandeln – so wie sie es einige Jahre zuvor mit der Ukraine getan haben.

Die Insel der Seligkeit heißt Belarus, besser bekannt als Weißrussland. Und der dieses Szenario mit ernstem Blick und umringt von seiner Ministerriege im Staatsfernsehen zeichnet, ist seit 26 Jahren Präsident des Zehn-Millionen-Einwohner-Landes: Alexander Lukaschenko.

