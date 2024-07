Wenn man Natsuko Sasaki auf die Versprechen der Sportfunktionäre anspricht, dann schüttelt sie den Kopf, atmet tief durch und wirkt genervt. In einer Zeit, in der unter anderem in der Ukraine und in Gaza Tausende Menschen sterben, sollen die Olympischen Spiele in Paris für Weltoffenheit und Demokratie werben – das behaupten zumindest die Führungskräfte des Internationalen Olympischen Komitees IOC. Doch die Aktivistin Natsuko Sasaki hält das für eine Illusion. „Die Olympischen Spiele können die Zivilgesellschaft sogar schwächen“, sagt sie. „Denn der Sicherheitsapparat wird massiv hochgerüstet.“

Sasaki engagiert sich im Bündnis „Saccage 2024“. Eines ihrer wichtigsten Themen: die Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Im Mai 2023 hatte das französische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Nutzung von Kamera­systemen mit Künstlicher Intelligenz (KI) erlaubt. Laut den Unterstützern dieser Technik sollen Algorithmen dabei helfen, verdächtiges Verhalten früh zu erkennen. Dazu gehört das Erkennen von unbeaufsichtigtem Gepäck, gefährlichen Gegenständen oder von schnell wachsenden Menschenansammlungen, in denen eine Massenpanik ausbrechen könnte.