In über 200 Ländern wird es Übertragungen von den Spielen geben. In Deutschland senden ARD und ZDF im täglichen Wechsel bis zu 16 Stunden live, dazu kommen insgesamt 1000 Stunden in sechs Streaming-Kanälen. Auch private TV-Kanäle senden aus Peking. Gehuldigt wird einem Großereignis, das in Sachen Absurdität neue olympische Maßstäbe setzt.