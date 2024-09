Es gibt politische Debatten in Österreich, die kennt man so in Deutschland nicht. Etwa jene über den Wolf, der in der Alpenrepublik ein großes Thema ist. Brandenburger oder Bayern mögen Ausnahmen sein, aber in den allermeisten Teilen der Bundesrepublik ist der Wolf eher kein Thema. In Österreich jedoch, da wird heftig gestritten, auch in Polit-Talkshows, was der Wolf dürfen soll und was nicht, wann ein Wolf nur ein Wolf ist, wann ein „Schadwolf“ – und wann man ihn besser abschießt.

Andere politische Debatten in Österreich kennt der Deutsche dagegen in- und auswendig. Nahezu deckungsgleich sind die aktuellen Diskussionen zwischen Innsbruck und Wien, Linz und Villach über Energie, Migration, Soziales und Wirtschaft. Alles Themen, die – wie bei den jüngsten Landtagswahlen in Deutschland auch – wahlentscheidend sein dürften, wenn am Sonntag rund 6,3 Millionen wahlberechtigte Österreicher zu den Urnen gerufen werden. Und noch eine Debatte wird in Österreich geführt, von welcher jene, die in Deutschland weniger hysterisch drauf sind als die „Demokratieretter“-Fraktion, dachten, dass die Österreicher schon weiter wären: die über die „Brandmauer“.