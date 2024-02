Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Seit Riad den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain stillschweigend grünes Licht gegeben hat, um 2020 diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen, sind Saudi-Arabien und Israel sehr daran interessiert, Frieden zu schließen. Die Normalisierung der Beziehungen würde den Nahen Osten neugestalten, indem sie zwei der wichtigsten Partner der Vereinigten Staaten im Kampf gegen den Iran zusammenbringt – ein außenpolitischer Erfolg für Präsident Joe Biden, der im November seine Wiederwahl anstrebt.

Doch die regionalen Entwicklungen haben diese Bemühungen erschwert. Obwohl israelische und saudische Beamte vor dem Hamas-Angriff am 7. Oktober den Eindruck erweckten, ein Friedensvertrag stehe unmittelbar bevor, lehnt Israel die saudischen Forderungen nach der Gründung eines palästinensischen Staates ab. Dennoch scheinen die beiden Länder entschlossen zu sein, diplomatische Beziehungen aufzubauen, die auf der Stärke von fast einem Jahrhundert geheimer Kontakte beruhen.

Geheime Kontakte zwischen Israelis und Saudis

Schon vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 existierten verdeckte bilaterale Beziehungen, die den Austausch von Informationen und Friedensinitiativen umfassten. 1938 ebnete ein Treffen zwischen einem Beamten der Jewish Agency und dem Generaldirektor des saudischen Außenministeriums in Beirut den Weg für ein Treffen zwischen letzterem und David Ben-Gurion, dem Leiter der Jewish Agency, der der erste israelische Premierminister wurde. Das Königreich nahm seine Beteiligung an den Kriegen zwischen den arabischen Staaten und Israel nicht ernst und entsandte lediglich eine kleine symbolische Truppe, um an der Seite der ägyptischen Armee im Krieg von 1948 und der syrischen Armee im Krieg von 1973 zu kämpfen.

König Abdul Aziz legte den Grundstein für die pragmatische Außenpolitik Saudi-Arabiens und befreite sie von ideologischen Doktrinen. Er widersetzte sich 1947 dem Plan zur Teilung Palästinas – stimmte ihm aber schließlich zu. Er befürchtete, dass der jordanische König Abdullah I. seinen Einfluss in der arabischen Welt ausweiten würde, wenn er den arabischen Teil Palästinas kontrollierte. Die Feindseligkeit zwischen Saudi-Arabien und Ägypten erreichte ihren Höhepunkt nach dem republikanischen Staatsstreich im Jemen 1962 und der Flucht von Imam Mohammad al-Badr in das Saada-Gebirge, wo er einen Gegenangriff der Royalisten gegen die ägyptischen Streitkräfte anführte. Die saudische Führung gestattete heimlich israelischen Flugzeugen, den saudischen Luftraum zu überfliegen, um Munition an die Royalisten zu liefern.

Nach dem Krieg von 1967 erkannte Saudi-Arabien das Existenzrecht Israels an. Baron Edmond Adolphe de Rothschild, ein überzeugter Anhänger des Zionismus, traf sich in Paris auch mit dem saudischen Geschäftsmann Adnan Khashoggi, der den saudischen Königen nahe stand, um ein Treffen mit König Faisal zu arrangieren. In den 1970er Jahren unterhielt Khashoggi geheime Kontakte zu Israelis, darunter zum stellvertretenden Mossad-Direktor David Kimchi, der Informationen über einen Plan zur Untergrabung des saudischen Regimes weitergab.

Gemeinsame Feinde: Iran und Hisbollah

Im Jahr 2006, nach dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah, fanden geheime Gespräche zwischen den Saudis und Israelis statt – diesmal, um zwei gemeinsame Feinde zu bekämpfen: Iran und die Hisbollah. Dabei kam es zu einem Treffen zwischen Prinz Bandar, dem damaligen Vorsitzenden des saudischen Nationalen Sicherheitsrats, und Premierminister Ehud Olmert in Begleitung von Mossad-Chef Meir Dagan. Es stellte einen Fortschritt in den bilateralen Beziehungen dar, da es den Beginn eines regionalen Projekts gegen den Iran und die arabischen Schiiten einleitete.

2010 besuchte Dagan Saudi-Arabien: Es war das erste Mal, dass ein israelischer Beamter einen Fuß in das Königreich setzte. Im Jahr 2014 traf Netanjahu ebenfalls mit Bandar zusammen, und im Jahr 2020 besuchten er und der damalige Mossad-Chef Yossi Cohen Saudi-Arabien, um sich mit Kronprinz Mohammed bin Salman zu treffen.

Im Jahr 2019 koordinierte Israel eine geheime Operation mit Saudi-Arabien, die auf Informationen des Mossad beruhte und zur Verhaftung von Dutzenden von Hamas-Mitgliedern im Königreich führte, die der Beteiligung an terroristischen Aktivitäten beschuldigt wurden. Sie wurden von einem saudischen Gericht zu langen Haftstrafen verurteilt, wodurch eine 30-jährige Beziehung zwischen Riad und der Hamas beendet wurde, in der Riad der Hamas großzügige finanzielle Zuwendungen gewährt hatte.

Echter Wunsch nach Frieden mit Israel

Die Teilnahme Saudi-Arabiens an den Normalisierungsgesprächen war nicht das Ergebnis amerikanischen Drucks, sondern eines echten Wunsches nach Frieden mit Israel. Das Land möchte die größten Probleme der Region lösen, angefangen bei der Palästina-Frage. Die saudische Führung setzt sich für Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten und die Zusammenarbeit aller Länder der Region ein, auch mit dem Iran. Die Saudis sind auch sehr daran interessiert, die „Weihrauch-Handelsroute“ wiederzubeleben, die durch Israel führt und Saudi-Arabien mit Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA und einigen europäischen Ländern verbindet.

Vor Jahrzehnten baten die Saudis Israel über eine dritte Partei, die Lieferung von F-15-Flugzeugen an das Königreich nicht zu behindern; die erste Lieferung traf 1981 ein. Im Jahr 1983 setzte sich jedoch eine in den USA ansässige Lobbygruppe, das American Israel Public Affairs Committee, erfolgreich dafür ein, die Lieferung einer weiteren Flugzeuglieferung zu verhindern. 1981 startete Riad eine Friedensinitiative zur Lösung des arabisch-israelischen Konflikts, zog sie aber drei Monate später zurück, nachdem Israel und die arabischen Länder sie abgelehnt hatten. Die geheimen Kontakte, insbesondere in Sicherheitsfragen, wurden jedoch fortgesetzt.

Im Laufe der 1980er Jahre wurden die Beziehungen zwischen dem Mossad und dem saudischen Geheimdienst unter der Leitung von Prinz Turki bin Faisal immer enger. Saudi-Arabien betonte die Notwendigkeit, mit allen Ländern des Nahen Ostens, einschließlich Israel, freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, damit sie bei der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenarbeiten können, anstatt ihre finanziellen Ressourcen für die Beschaffung von Waffen zu verwenden.

Normalisierung der Beziehungen könnten wirtschaftliche Initiativen vorantreiben

Im Jahr 2002 legte der saudische Kronprinz Abdullah eine weitere Friedensinitiative vor, die einen israelischen Rückzug aus allen besetzten Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, im Gegenzug für eine vollständige Normalisierung mit der arabischen Welt vorsah. Israel betrachtete diese Initiative als Fehlschlag, aber das hat die Entschlossenheit der Saudis nicht geschwächt. Sie wissen, dass die Normalisierung dazu beitragen wird, wichtige wirtschaftliche Entwicklungsinitiativen voranzutreiben, darunter das Neom-Megaprojekt und ein neuer Verkehrskorridor, der voriges Jahr von den USA angekündigt wurde und Indien über Saudi-Arabien mit dem Nahen Osten und Europa verbinden soll.

Doch die Saudis als Hüter der beiden heiligsten Stätten des Islams und als selbsternannte arabische Führungsmacht sind der Ansicht, dass sie sich weiterhin weigern müssen, diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen, solange dieses nicht einen palästinensischen Staat mit Ostjerusalem als Hauptstadt akzeptiert. Riad hat nicht darauf bestanden, dass dies eine Vorbedingung für die Normalisierung der Beziehungen ist, sondern hat zugesagt, dass dies geschehen wird, wenn der Verhandlungsprozess abgeschlossen ist, was mehrere Jahre dauern könnte

(Bemerkenswerterweise hat der britische Außenminister David Cameron Anfang des Monats angekündigt, dass London einen palästinensischen Staat offiziell anerkennen könnte, bevor ein Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern zustande kommt, was der gleichen Position entspricht, die der amerikanische Außenminister Antony Blinken geäußert hat). Was Ost-Jerusalem betrifft, so sehen die Saudis es wahrscheinlich als Verhandlungssache an.

Saudis möchten auch ein ziviles Atomprogramm aufbauen

Vor dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober verkündete der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, dass sein Land Fortschritte bei der Normalisierung der Beziehungen zu Israel mache, und bezeichnete die palästinensische Frage als ein Detail im Gesamtgefüge der Dinge. Er räumt ein, dass ein palästinensischer Staat vor allem symbolischen Charakter hätte.

Die Saudis sind sich auch darüber im Klaren, dass die Friedensinitiative aus dem Jahr 2002 angesichts der seither eingetretenen geopolitischen Veränderungen im Nahen Osten, zu denen auch die Unterzeichnung von Friedensabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko, Bahrain und dem Sudan gehören, nicht mehr als Ausgangspunkt für Gespräche geeignet ist. Sie können die in dem Vorschlag enthaltenen Mindestanforderungen nicht völlig verwerfen, sind aber bereit, in bestimmten Punkten nachzugeben.

Saudi-Arabien möchte auch ein ziviles Atomprogramm aufbauen, was die USA und Israel ablehnen. Die Lösung dieses Streits könnte darin bestehen, ein saudisches Atomprogramm unter strenger Überwachung durch die Internationale Atomenergiebehörde zu akzeptieren, wenn Riad im Gegenzug seine Erwartungen hinsichtlich der Bedingungen für einen palästinensischen Staat zurückschraubt. Die Saudis haben die Regierung Biden auch um Unterstützung im Verteidigungsbereich gebeten, unter anderem mit F-35-Kampfjets, um die regionalen Ambitionen des Irans einzudämmen – was Washington ebenfalls nutzen könnte, um die Forderungen Riads anzupassen.

Riad pocht auf Gründung eines palästinensischen Staates

Israels größtes Ziel vor dem Hamas-Angriff war der Abschluss eines Friedensabkommens mit Saudi-Arabien. Die Integration Israels in den Nahen Osten kann nur durch eine Normalisierung mit den Saudis abgeschlossen werden, weshalb Riad eine entscheidende Rolle bei der Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts spielen muss.

Kronprinz Mohammed bin Salman hat Blinken versichert, dass Riad an einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel interessiert ist, sobald der Krieg im Gazastreifen beendet und ein klarer Weg zur Gründung eines palästinensischen Staates festgelegt ist. Um dieser Forderung nachzukommen, könnte Israel anbieten, der Palästinensischen Autonomiebehörde die Kontrolle über die zivile – aber nicht die sicherheitspolitische – Verwaltung eines Teils des Gebiets C im Westjordanland zu übertragen, das 61 Prozent der Region ausmacht. Es könnte den Palästinensern auch wirtschaftliche Anreize mit US-Garantien und europäischen Beiträgen anbieten.

Abkommen würde den Nahen Osten für immer verändern

Berichten zufolge bereitet die Regierung Biden einen israelisch-palästinensischen Friedensplan vor, der einen palästinensischen Staat vorsieht, was einen Schritt in Richtung Normalisierungsprozess darstellen würde – obwohl die Israelis diese Idee öffentlich zurückgewiesen haben. Der israelische Energieminister Eli Cohen hat erklärt, er würde auf ein saudisches Abkommen verzichten, wenn dieses die Schaffung eines palästinensischen Staates bedeuten würde. Das israelische Kabinett betonte auch, wie wichtig es ist, direkte und bedingungslose Verhandlungen mit den Palästinensern zu führen.

Der Wunsch nach einem Abkommen mit den Saudis steht jedoch außer Frage. Netanjahu hat gesagt, ein mögliches Abkommen würde den Nahen Osten für immer verändern. Dies liegt zum Teil daran, dass eine Normalisierung anderen arabischen Ländern zeigen würde, dass die Palästinenserfrage kein wesentliches Hindernis mehr für ein Friedensabkommen mit Israel darstellt. Eine israelisch-saudische Normalisierung würde auch den arabisch-israelischen Konflikt formell beenden und Israel die Tür zum Nahen Osten öffnen und ihm Zugang zu Geschäftsmöglichkeiten und ungehinderter Bewegungsfreiheit in der Region verschaffen.

Saudis haben es nicht eilig

Die Saudis haben es nicht eilig, ein Abkommen mit Israel zu schließen, auch weil sie wissen, dass die Anerkennung der Legitimität Israels durch die arabische Welt mit Saudi-Arabien beginnt. Ihr Zögern hängt auch mit den sich verschlechternden Beziehungen zu den USA unter der Regierung Biden zusammen. Riad möchte nicht, dass die Regierung die Lorbeeren für ein Normalisierungsabkommen erntet, wenn es noch während Bidens Amtszeit zustande kommt. Kronprinz Mohammed bin Salman zieht es vor, bis nach den nächsten Wahlen in den USA zu warten, in der Hoffnung, dass Donald Trump wieder Präsident wird.

Netanjahu hat sich unterdessen kritisch zu Berichten geäußert, wonach die USA zusammen mit Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien einen Friedensplan vorbereiten, der die Gründung eines palästinensischen Staates vorsieht. Ein Sprecher des israelischen Premierministers sagte sogar, es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um über „Geschenke“ für das palästinensische Volk zu diskutieren. Israel sieht aber auch keine unmittelbare Notwendigkeit für eine formale Normalisierung, da Saudi-Arabien in vielen Bereichen bereits eng mit Israel zusammenarbeitet. Selbst wenn Saudi-Arabien sich nicht öffentlich dem Abraham-Abkommen anschließt, wird Kronprinz Mohammed bin Salman wahrscheinlich weiterhin stillschweigend mit Netanjahus Regierung zusammenarbeiten.

Es ist die Fortsetzung einer Beziehung, die vor Jahrzehnten begann und weit außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung gewachsen ist.

