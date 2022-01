Jahrhundertelang waren Aufruhr, Meuterei und Armut an der Tagesordnung, während Industrialisierung und Modernisierung nur schwer zu erreichen waren. Als arabische und muslimische Intellektuelle im 19. Jahrhundert nach Reformen strebten, blockierte der europäische Kolonialismus jegliche Bemühungen um Veränderungen. Er brachte sie dazu, sich zurückzuziehen und eine unverfälschte Form des Islam anzunehmen, um die europäische Einmischung in ihr Leben zu verhindern. Der Islam wurde so unvereinbar mit den Anforderungen der Moderne. Die folgende Analyse befasst sich mit den Ursprüngen der seit langem bestehenden Unordnung in der Region und mit den Fehlern, die zu ihrem heutigen Zustand geführt haben.