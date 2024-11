Der 1964 geborene Politikwissenschaftler Patrick J. Deneen lehrte an der Princeton University und an der Georgetown University. 2012 wurde er als Professor an die katholische University of Notre Dame berufen. Seine Bücher „Why Liberalism Failed“ (2018) und „Regime Change: Toward a Postliberal Future“ (2023) wurden zu Bestsellern. Seine Bücher sind bereits von Barack Obama empfohlen worden. Deneen tritt für einen katholischen Kommunitarismus ein.

Herr Deneen, schon nach Donald Trumps erstem Wahlsieg 2016 führten Intellektuelle wie Francis Fukuyama oder Mark Lilla den Erfolg der Republikaner auf die kulturelle Abgehobenheit des urbanen Milieus zurück. Nun hat Trump erneut das Rennen um die Präsidentschaft gewonnen. Hat das progressive Milieu daraus nichts gelernt?