Nach vielen bundesdeutschen Politikern ist nun auch der Firmengründer und Multimilliardär Elon Musk Opfer der Kremlpropaganda geworden. Anders ist sein Vorschlag für eine stabile Friedensordnung zwischen Russen und Ukrainern nicht zu erklären, denn seine Prämissen sind schlicht falsch. Sein über Twitter verkündeter Friedensplan umfasst im Wesentlichen zwei Punkte: In den vier überwiegend russischsprachigen Gebieten der Ukraine, die Putin zu Teilen Russlands erklärt hat, soll ein Referendum unter UN-Aufsicht über die staatliche Zugehörigkeit entscheiden, die vor acht Jahren annektierte Halbinsel Krim soll auch völkerrechtlich Teil Russlands werden, die Ukraine selbst neutral bleiben.

Die Antwort der Kiewer Führung auf den Vorstoß Musks, dessen Unternehmen den ukrainischen Streitkräften satellitengestützten Kommunikationskanäle zur Verfügung stellen, kam postwendend: Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte über Twitter die Frage: „Welchen Elon Musk magst du mehr? Den Unterstützer der Ukraine oder den Unterstützer Russlands?“ Innerhalb weniger Stunden beteiligten sich Hunderttausende an der Umfrage, 90 Prozent davon votierten für die Ukraine. Musk besserte daraufhin seinen Plan nach: Auch auf der Krim solle ein Referendum stattfinden.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Russischer Krim-Mythos

Dass er zunächst die umstrittene Halbinsel Russland zugesprochen hat, belegt, wie erfolgreich das Kremlnarrativ über ihre Geschichte ist. Musk hatte nämlich darin behauptet, die Krim sei seit dem 18. Jahrhundert „bis zu dem Fehler Chruschtschows“ russisch gewesen. Er spielte damit auf die Version vom „Geschenk Chruschtschows an die Ukraine“ an: Ein Jahr nach dem Tod Stalins hatte der Oberste Sowjet der UdSSR 1954 die Autonome Sowjetrepublik Krim an die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik angeschlossen.

Dass dieser Anschluss einer Wodkalaune des Ersten Sekretärs Nikita Chruschtschow, der ja selbst Ukrainer war, zu verdanken war, ist allerdings eine Legende der Kremlpropaganda, die indes im Westen ein starkes Echo gefunden hat. In Wirklichkeit gaben damals ethnischen Russen in der Moskauer Führung den Ton an: Regierungschef Georgi Malenkow, Parlamentspräsident Kliment Woroschilow, Außenminister Wjatscheslaw Molotow und Verteidigungsminister Nikolai Bulganin; Chruschtschow war damals nur die Nummer 5 in der Parteihierarchie. Der Anschluss der Krim an die Sowjetrepublik Ukraine hatte schlicht organisatorische Gründe, er erleichterte die Planung von Großprojekten für die Infrastruktur.

Ebensowenig stimmt das Schlagwort von der „ewig russischen Krim“. 1783 hatte Katharina die Große die Halbinsel annektieren lassen. Die einheimischen Krimtataren wurden zu Untertanen zweiter Klasse, ihre Kultur und Sprache unterdrückt. Die Zaren ließen Bauern vor allem aus der heutigen Ukraine im fruchtbaren Nordteil der Halbinsel ansiedeln. Neben den Tataren stellten die Ukrainer somit lange die größte Bevölkerungsgruppe. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts begannen begüterte Russen, vor allem in dem Küstenstreifen um den aufblühenden Kurort Jalta ihre Sommerresidenzen zu bauen. Anton Tschechow, Maxim Gorki und Iwan Bunin verfestigten in ihren Erzählungen den russischen Krim-Mythos.

Opfer brutalster Stalinschen Säuberungen

Während der Sowjetherrschaft war die Bevölkerung der Krim brutalstem Terror ausgesetzt. Die Enteignung der Bauern führte zu einer Hungersnot, Zehntausende der Krimukrainer starben. Der Anteil der Russen stieg nach diesen harten Jahren dank der Ansiedlungspolitik des Kremls auf ein Drittel. Stalin ließ auch die Krimtataren gnadenlos verfolgen, weil sie sich der Kollektivierung und der Gottlosenkampagne widersetzten, rund 150.000 von ihnen wurden Opfer der Stalinschen Säuberungen.

Es war eine geradezu zwangsläufige Folge des Terrors unter Stalin, dass im Zweiten Weltkrieg besonders in den tatarischen und ukrainischen Dörfern Soldaten der Wehrmacht mit Blumen als Befreier begrüßt wurden. Die deutschen Besatzer ließen die orthodoxen Kirchen und die Moscheen wiedereröffnen, die Bauern erhielten ihre Häuser und Felder zurück. Nach dem Krieg nahm Stalin blutige Rache. Die gesamte muslimische Bevölkerung und ein beträchtlicher Teil der Ukrainer wurden nach Sibirien und Kasachstan deportiert, schon im ersten Winter erfroren Zehntausende. Überdies ließ Stalin noch mehr Russen auf der Krim ansiedeln, so stellten sie in den letzten Jahrzehnten des Sowjetregimes knapp die Mehrheit der Bevölkerung. Doch in den Agrarregionen, somit auf dem Löwenanteil des Territoriums, wurden die Ukrainer zur größten Gruppe.

Wenige Monate nach dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 bestätigten auf der Halbinsel 54 Prozent der Wähler in einem Referendum die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine, also auch ein Teil der Russen. Kiew gab der Krim den Status einer autonomen Republik mit weitgehender Finanz- und Kulturhoheit. Bei der Volkszählung 2001 bezeichneten sich 58 Prozent der Einwohner als Russen, 25 Prozent als Ukrainer, 12 Prozent waren Krimtataren. Der Anteil der Russen sank in den folgenden Jahren, die auch von deutschen Politikern, an erster Stelle Matthias Platzeck, verbreitete Version, die Krim sei durch und durch russisch, deshalb solle sie zu Russland gehören, war zu keinem Zeitpunkt durch Zahlen und Fakten gedeckt.

„Heimkehr der Krim zum Mutterland“

Das Gros der russischsprachigen Regionalpolitiker freundete sich mit der neuen Lage an: Kiew mischte sich kaum in ihre Belange ein, überwies regelmäßig Millionen nach Simferopol – und schützte sie gleichzeitig vor den Begehrlichkeiten der russischen Oligarchen und des Moskauer Machtapparats. Diese Grundstimmung schlug sich auch bei den letzten freien Wahlen zum Krimparlament 2010 nieder: Die Partei „Einheit“, deren Vorsitzender Sergej Axjonow nach der Annexion vier Jahre später Regierungschef der Krim von Putins Gnaden werden sollte, brachte ganze 4,0 Prozent der Wähler hinter sich. Die Kommunisten, die die UdSSR wiederherstellen wollten, kamen auf 7,4 Prozent. Doch die überwältigende Mehrheit der Wähler entschied sich für Parteien, die am Status quo festhalten wollten.

Man träumte auf der Krim nun von einer Zusammenarbeit mit internationalen Touristikkonzernen – und davon, den Gewinn daraus mit niemandem in Kiew und erst recht nicht in Moskau teilen zu müssen. Doch war klar: Kiew galt als das kleinere Übel. Die Hoffnungen auf einen Wirtschaftsaufschwung zerstörten die schwer bewaffneten „grünen Männchen“, die sich im März 2014 vor Regierungsgebäuden und an strategischen Punkten auf der Halbinsel postierten. Putin bestritt zunächst, dass es sich um russische Soldaten handelte, die Uniformen der „grünen Männchen“ könne man „in jedem Supermarkt“ kaufen. Zum ersten Jahrestag der „Heimkehr der Krim zum Mutterland“ rühmte er allerdings ganz offen die „gelungene Operation“ seiner Streitkräfte und verteilte Orden für diesen eindeutigen Bruch des Völkerrechts.

Damals wurden die Einwohner der Halbinsel in einem Referendum aufgefordert, über den Anschluss an die Russische Föderation zu entscheiden. Das offizielle Ergebnis entsprach allerdings in keiner Weise dem bisherigen Wahlverhalten: Bei einer Beteiligung von 83 Prozent hätten sich 96,8 Prozent für den Anschluss an Russland ausgesprochen. Die UN-Vollversammlung erklärte das Referendum für illegal.

Musks Vorstoß missachtet den Wählerwillen

Wenige Tage nach der Abstimmung unterlief dem von Putin eingesetzten Rat für Menschenrechte in Moskau ein schwerer Fehler: Er stellte versehentlich eine interne Analyse auf seine Webseite. Darin hieß es, dass die Beteiligung am Referendum lediglich zwischen 30 und 50 Prozent gelegen habe. Nur eine knappe Mehrheit, nämlich zwischen 50 und 60 Prozent, habe für den Anschluss an Russland gestimmt. Nach diesen Zahlen, die schnell wieder von der Webseite verschwanden, haben also in Wirklichkeit nur zwischen 15 und 30 Prozent der Wahlberechtigten der Annexion zugestimmt.

Ebenso eindeutig wie auf der Krim war stets die politische Stimmung im überwiegend russischsprachigen Donbass: Anfang 2014, also vor der russischen Invasion, bezeichneten sich knapp 85 Prozent der von Meinungsforschern Befragten als Ukrainer. Nicht nur diese Umfrage, sondern auch alle vorangegangenen Wahlen bestätigten, dass die überwältigende Mehrheit der russischsprachigen Bevölkerung keineswegs von Putin befreit, sondern ganz im Gegenteil von ihm in Ruhe gelassen werden wollte.

Elon Musks Vorstoß, in den von Moskau beanspruchten russischsprachigen Regionen ein Referendum durchzuführen, bedeutet also nach Kiewer Lesart eine fundamentale Missachtung des bereits vielmals zum Ausdruck gebrachten Wählerwillens. Weitaus weniger diplomatisch als Präsident Selenskyj kommentierte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba den Twitterplan Musks: „Lass die Russen noch tausende unschuldige Ukrainer mehr ermorden und vergewaltigen und mehr Land rauben!"