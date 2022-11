Die Methode, die Mitglieder der Söldnertruppe Wagner jetzt anwandten, um einen auf die ukrainische Seite desertierten Soldaten zu bestrafen, ist im Vergleich dazu steinzeitlich: Auf einem Video, das am Samstag auf einem der Söldnertruppe Wagner nahestehenden Telegram-Kanal veröffentlicht wurde, sieht man einen Mann, der mit einem Klebeband an einen Steinklotz gebunden ist. Er identifiziert sich als Jewgenij Nuschin, berichtet dann, er sei nach einem „Schlag auf den Kopf“ in Kiew in diesem Keller wieder aufgewacht und werde nun „gerichtet.“ Ohne Vorwarnung zerschlägt ein Mann in Militärkleidung, dessen Gesicht nicht zu erkennen ist, dann mit einem mächtigen Vorschlaghammer den Kopf des Mannes, ein weiterer Schlag erfolgt im Hintergrund auf den schon liegenden Mann.