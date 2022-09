Ich fuhr mal eine Zeit lang ein russisches Motorrad, eine Ural. Das Ding sah von weitem sehr imposant aus und brachte die Leute zum Staunen. In Wahrheit handelte es sich um einen Haufen Schrott: gebaut in den Neunzigern, technisch auf dem Stand der 1940er Jahre – und ständig war irgendetwas kaputt. Eines Tages brach einfach der Ständer ab, weil offenbar der Stahl zu weich war für das hohe Gesamtgewicht der Ural, und die Maschine kippte um. In den vergangenen Wochen musste ich öfter wieder an dieses Gefährt denken, denn im Rückblick erscheint es mir als ein Spiegelbild seines Herkunftslandes.

Mit der sogenannten Teilmobilmachung dürfte jetzt endgültig der Ständer an der russischen Gesellschaft abgebrochen sein. Putins Krieg in der Ukraine, diese wahnhafte „Spezialoperation“, ist gescheitert – und selbst die aberwitzigste, dümmlichste, lügnerischste Propaganda wird nichts daran ändern können, dass die Russinnen und Russen diese Wahrheit zur Kenntnis werden nehmen müssen. Aus einer als kurze Militärinvasion geplanten Einnahme der gesamten Ukraine ist ein Abnutzungskrieg geworden, der die Ressourcen des Landes gnadenlos auffrisst: menschliche, wirtschaftliche, politische. Wladimir Putin hat sein Volk ins Verderben geführt, anders kann man es nicht sagen. Und mit jedem Tag wird das Elend größer.