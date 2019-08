Manche Interviewpartner erreichen für ein bestimmtes Thema nach einiger Zeit den Status eines Sachverständigen, dessen Wissen und Vorschläge über all das hinausreichen, was von anderer Seite, von Regierungen, von europäischen Räten oder sonstwem gesagt wird. Beim Klima war das vor Greta der Potsdamer Klimaforscher Schellnhuber. Beim Thema Migration ist das seit geraumer Zeit Gerald Knaus, ein Mann aus einem Think Tank, der zu Berühmtheit gelangte, weil er als Vater des so genannten Türkei-Deals galt, der mithalf – wichtiger war die Schließung der Balkanroute – den Flüchtlingsstrom des Jahres 2016 unter Kontrolle zu bringen.

Dieser Tage wird nun viel von staatlicher Seenotrettung gesprochen, die Kanzlerin macht sich dafür stark, der Koalitionsausschuss hat sich damit beschäftigt, während weiter private Seenotretter wie die „Open Arms“ voller Migranten durchs Mittelmeer irren, auf der Suche nach einem europäischen Hafen, der sie reinlässt. Die italienische Regierung ist gerade an dieser Frage zerbrochen.

