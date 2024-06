Die Aufregung in Polen ist groß: Ein deutscher Polizeiwagen hat am Freitag eine fünfköpfige afghanische Familie im Dorf Osinów Dolny am Unterlauf der Oder abgesetzt. „Wie kommen die Deutschen dazu, uns ihr Flüchtlingsproblem aufzuladen?“ So lautete die Frage, über die in einer Talkshow heftig debattiert wurde. Premierminister Donald Tusk schaltete sich ein und kündigte an, mit Bundeskanzler Olaf Scholz über das „inakzeptable Vorgehen“ der deutschen Ordnungshüter zu reden.

Doch drei Tage später sahen die Dinge schon anders aus: Es wurde bekannt, dass die afghanische Familie bereits in Polen registriert worden war, die polnische Ausländerbehörde hat über ihren Asylantrag zu entscheiden. Dass sie also über die Grenze zurückgebracht wurde, entsprach durchaus den Regelungen der EU. Auch hatte die deutsche Polizei die polnische Seite darüber informiert, die Mail war offenkundig in der polnischen Bürokratie versackt. Doch war es zweifellos ein Fehler der Deutschen, nicht über die Koordinierungsstelle für gemeinsame grenzüberschreitende Polizeieinsätze, die im Prinzip gut funktioniert, in diesem Fall nachgehakt zu haben.

Flüge nach Minsk

Die afghanische Familie ist über die belarussisch-polnische Grenze auf EU-Territorium gelangt. Der nördliche Teil der Ostgrenze Polens ist vor drei Jahren erstmals in den Fokus der Politik geraten. Tausende Migranten aus dem Nahen Osten und Mittelasien, ein beträchtlicher Teil davon Flüchtlinge aus den Bürgerkriegsländern Afghanistan und Syrien, versuchten seitdem, von Belarus über Polen nach Deutschland zu gelangen. Da die Zahlen der Migranten, die diesen Weg einschlagen, immer mehr gewachsen sind, wurden im Herbst 2023 wieder punktuelle Personenkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze eingeführt.

Die allermeisten von ihnen buchen in ihren Heimatländern oder einem der Nachbarstaaten Flüge nach Minsk, ein Teil nimmt auch den Weg über Moskau. Im Nahen Osten arbeiten spezialisierte Reisebüros offenkundig mit dem russischen und belarussischen Geheimdiensten zusammen. Denn die Flüchtlingsroute über Minsk und die polnische Ostgrenze ist Ergebnis eines politischen Konzepts des Kremls: Wladimir Putin hat sehr genau beobachtet, dass die Entscheidung der Bundeskanzlerin Angela Merkel, in der Flüchtlingskrise 2015 die Grenzen offenhalten zu lassen, fulminante Folgen für die ihm verhasste Europäische Union hatte.

In Polen brachte das umstrittene Thema nämlich der nationalpopulistischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) Jarosław Kaczyńskis bei den Sejm-Wahlen im Oktober 2015 die absolute Mehrheit ein, im Juni 2016 siegten die Befürworter des Brexits beim Referendum in Großbritannien. In der Bundesrepublik Deutschland führten die Kontroversen zum Wiederaufstieg der AfD und beflügelten zuletzt auch das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). In allen Wahlkampagnen war die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ein zentrales Thema, es nutzte überall den Euroskeptikern.

Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen

Von Minsk aus werden die durchweg sprachunkundigen Migranten in Bussen in das Grenzgebiet gebracht. Die PiS-Regierung ließ 2021 über fast 200 Kilometer Stacheldrahtverhaue an der Grenzlinie hochziehen, die bald durch einen fünfeinhalb Meter hohen Zaun aus Stahlstreben ersetzt wurden. Auch verfügte sie eine Sperrzone von bis zu drei Kilometer Tiefe und verstärkte den Grenzschutz durch Militäreinheiten. Der PiS-Chef Jarosław Kaczyński malte das Bild von Seuchen, die die Menschen aus dem Orient einschleppen könnten. Die links orientierte Opposition forderte hingegen einen „humanen Korridor“, auf dass die Schutzsuchenden in einem ordnungsgemäßen Verfahren bei den Ausländerämtern ihre Asylanträge stellen könnten.

Menschenrechtler berichteten immer häufiger über „Push back“-Aktionen, die Zurückdrängung und sofortige Abschiebung der „Grenzverletzer“, oft mit körperlicher Gewalt. Die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen verbietet allerdings ebenso wie die EU-Regelungen die Zurückweisung von Asylbewerbern. Hinzu kommt, dass auf der anderen Seite belarussische Soldaten in Kampfmontur nur darauf warten, die Flüchtlinge auszuplündern und wieder an die Grenze zurückzutreiben.

Manchmal kampierten Migranten wochenlang im Grenzstreifen, darunter Frauen und Kinder, im Herbst bei Nachtfrost, im Winter bei durchgehend beißender Kälte. Menschenrechtler geben an, mehr als 50 Todesfälle dokumentiert zu haben. Dem Elend der Menschen, die naiv den Werbesprüchen über den „sicheren Weg nach Deutschland“ geglaubt und dafür an Schleuser viel Geld bezahlt haben, widmet sich der aufwühlende Spielfilm „Die grüne Grenze“ von Agnieszka Holland, der 2023 den Sonderpreis des Filmfestivals von Venedig gewann.

Steinbrocken und schwere Äste auf polnische Patrouillen

Völlig unerwartet bekam die PiS-Regierung in Warschau Rückendeckung aus Berlin und Brüssel. Ausgerechnet Angela Merkel, die 2015 die Parole „Wir schaffen das!“ ausgegeben hatte, sicherte wenige Wochen vor der Übergabe des Kanzleramtes an Olaf Scholz den Polen ihre Solidarität bei der Sicherung der EU-Ostgrenze zu. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, man werde sich nicht vom Minsker Despoten Alexandr Lukaschenko erpressen lassen. Dieser Position schloss sich nach dem Regierungswechsel in Berlin Ende 2021 auch die neue Außenministerin Annalena Baerbock an und irritierte damit nicht wenige in ihrer eigenen Partei.

Der seit Ende 2023 regierende polnische Premierminister Donald Tusk hält am Kurs der Abschottung fest. Das Innenministerium veröffentlichte in jüngster Zeit mehrere Filmaufnahmen, wie große Gruppen überwiegend junger Migranten vom belarussischen Territorium aus Steinbrocken und schwere Äste auf polnische Patrouillen werfen. Das Ministerium geht davon aus, dass die gewaltbereiten Männer von Instrukteuren des Geheimdienstes Lukaschenkos dafür trainiert und ausgerüstet werden. Im Juni wurde ein polnischer Grenzschützer, der dem Zaun zu nahe gekommen war, erstochen, Tatwaffe war vermutlich ein an einen Stock gebundenes Kampfmesser.

Tusk fürchtet, dass die Einrichtung eines „humanen Korridors“, wie ihn Menschenrechtler, aber auch Lukaschenko fordern, eine neue Massenmigration auslösen und somit der PiS in Polen den Weg zurück an die Macht ebnen könnte. Er riskiert auf diesem Feld die Konfrontation mit einem seiner Koalitionspartner, der Neuen Linken, ohne die er die Mehrheit im Sejm verlieren würde. Auch liegt ein weiteres Anwachsen der AfD nicht im Interesse der polnischen Führung, für die eine starke, gut funktionierende EU Staatsräson ist.

Dubliner Übereinkommen

Tusk hatte in seinem vorherigen Amt als Präsident des Europäischen Rates vergeblich eine grundlegende Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems gefordert, das von Anfang an aus Sicht der osteuropäischen EU-Mitglieder eine Fehlkonstruktion war. 1997 war das Dubliner Übereinkommen in Kraft getreten, nach dem der Staat, in dem ein Asylbewerber erstmals EU-Territorium betritt, für die Abwicklung des Verfahrens zuständig ist, es sei denn, er könne Familienmitglieder in einem anderen EU-Land nachweisen.

Das Übereinkommen sollte verhindern, dass Migranten ihre Anträge gleichzeitig in mehreren Ländern stellen. Da die Bundesrepublik nach der EU-Osterweiterung 2004 keine EU-Außengrenzen mehr hat, bedeutet diese Regelung theoretisch, dass nur Angehörige von bereits anerkannten Asylanten ein Bleiberecht bekommen. In den Staaten mit Außengrenzen wird den Deutschen deshalb vorgeworfen, im Dubliner Übereinkommen ihre Interessen egoistisch durchgesetzt zu haben.

Die Praxis aber sah stets gänzlich anders aus: Das Gros der Asylbewerber, die über das Mittelmeer oder über die Balkanroute kamen, gab die Bundesrepublik als Ziel an. Die bundesdeutschen Behörden schieben nur einen Bruchteil der Migranten ab, die nicht als Asylanten anerkannt werden. Doch auch die Abgelehnten kommen in den Genuss von Sozialleistungen. Polnische Kommentatoren sehen als einen der Hauptgründe für das Anwachsen der AfD die Verletzung des Gerechtigkeitsgefühls gerade in sozial schwächeren Schichten der deutschen Bevölkerung: Die einen arbeiten hart, doch andere, die rechtlich keinen Anspruch darauf haben, weil sie gar nicht im Land sein dürften, würden vom Staat kräftig alimentiert.

Die reiche Bundesrepublik Deutschland

Grundsätzlich schaut man aus Polen irritiert auf die deutsche Asylpolitik: Einerseits habe Angela Merkel unter Zustimmung der gesamten politischen Elite Berlins erklärt, dass die Unterstützung Israels Staatsräson sei, andererseits lasse man Hunderttausende junge Muslime ins Land, die in Feindschaft zum Judentum und zu Israel sozialisiert worden seien. Einerseits propagiere gerade das linke Spektrum der Gesellschaft Anerkennung sexueller Diversität, andererseits sei die große Mehrheit der Einwanderer aus dem Orient in archaischen Denkmustern erzogen, zu deren Kernstücken Homophobie und die Unterdrückung der Frauen gehören. Überdies sieht man zwischen Tallinn, Warschau und Bukarest sehr genau, wie sehr die Masseneinwanderung aus islamischen Ländern die westeuropäischen Gesellschaften gespalten haben.

Diese Probleme möchte man sich nicht ins eigene Land holen. Tusk hat daher im Bund mit den Regierungschefs Tschechiens, der Slowakei und Ungarns klargestellt, dass ihre Länder sich nicht an der ursprünglich von Angela Merkel angestrebten Verteilung von Asylbewerbern beteiligen werden. Brüssel hat in diesem Punkt nachgegeben, da Polen das Gros der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat. In Warschau wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Polen ebenso wie die anderen ehemaligen Ostblockstaaten in der EU für die Migranten gänzlich uninteressant sind, da diese Länder keine finanziellen Anreize bieten.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 hatte die damalige polnische Regierung, geführt von der Bürgerplattform (PO) Tusks, ein ehemaliges Ferienheim der staatlichen Gewerkschaften im Dorf Sulistrowiczki 60 Kilometer südwestlich von Breslau renovieren und anschließend dort ein halbes Hundert Asylbewerber aus Syrien einquartieren lassen. Nach zwei Wochen war auch der letzte von ihnen in Richtung Deutschland verschwunden. Auch die afghanische Familie, die nun für Schlagzeilen gesorgt hat, wollte nicht in Polen bleiben, sondern ihr Traumziel erreichen: die reiche Bundesrepublik Deutschland.