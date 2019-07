So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Als die deutschen Urlauber im Dauerstau auf die Umgehungsstraßen entlang der Autobahn auswichen, handelten die österreichischen Behörden akut und auf mutmaßlich wackeliger rechtlicher Basis: Wer als Urlauber die Autobahn verlassen hatte und keinen triftigen Grund (außer der Verkehrsinfarktes) vorweisen konnte, wurde mit einem Bußgeld belegt und zurück in den endlosen Blechwurm beordert. Die betroffenen österreichischen Regionen wussten sich nicht mehr zu helfen. Am kommenden Wochenende, wenn die zweite Welle aus Nordrhein-Westfalen ansteht, werden sie es wieder so machen.

Dieser Urlauberstrom hat mehr mit dem Migrationsstrom im Mittelmeer gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Die österreichische Regierung ist mit dem Ansturm über den Brenner ebenso überfordert wie die Europäische Union mit jenem der Migranten übers Mittelmeer. In beiden Fällen fällt es schwer, geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen. Wie die Routen im Mittelmeerraum (Balkanroute, Italienroute, Spanienroute) suchen sich auch die Autofahrer in Österreich ihre Schleichwege, die ihnen ein einigermaßen gutes Durchkommen sichern. Und nicht zuletzt sind übers Mittelmeer diejenigen unterwegs, die sich den Wohlstand wünschen, der den deutschen Autofahrern im Stau den alljährlichen Sommerurlaub ermöglicht.

