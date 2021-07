Dies sind Anfragen, wie sie derzeit ungefähr 20 Mal pro Tag gestellt werden – allein in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. Diese Protokolle stammen von der Nummer 5588, die Menschen in Afghanistan wählen, oder ihr per Whatsapp und Facebook Messenger schreiben, um eine Einschätzung zu erhalten. Führt über diesen Schlepper, der mir da ein Angebot gemacht hat, ein verlässlicher Weg raus aus meinem Land, zu einem Leben in Sicherheit? Ist es plausibel, wenn man mir versichert, mein Visum für die Türkei sei schon organisiert – ich müsse nur noch bezahlen? Kann ich, mit meinen Mitteln, die Flucht schaffen?