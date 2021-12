Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Polens Präsident Andrzej Duda nutzte die Weihnachtstage, um nachzudenken und Gespräche mit gewöhnlichen Bürgern zu führen. Dies sagte das Staatsoberhaupt am vergangenen Montag, als er eine Entscheidung begründete, mit der viele so nicht gerechnet haben. Ausgerechnet Duda, der in den vergangenen sechs Jahren so gut wie jedes von den Nationalkonservativen durchgebrachte Gesetz unterschrieben hat, egal wie kontrovers es auch war, und daher an der Weichsel die Spitznamen „Kugelschreiber“ und „Notar“ verpasst bekommen hat, legte sein Veto gegen das als „Lex TVN“ bekannte Mediengesetz ein. Dieses boxten die in Polen regierenden Nationalkonservativen erst vorletzte Woche durchs Parlament. Beobachter gingen davon aus, dass Duda das Gesetz dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorlegen würde.

Damit ist, zumindest vorerst, die Zukunft des größten privaten Fernsehsenders TVN gerettet. Denn das von der PiS forcierte Gesetz sah vor, dass ausländische Investoren, die auf dem polnischen Medienmarkt aktiv sind, nur noch aus den Ländern des europäischen Wirtschaftsraums kommen dürfen. Zudem dürften sie nicht mehr als 49 Prozent an einem polnischen Medienunternehmen besitzen. Die TVN-Gruppe, die wegen ihrer kritischen Berichterstattung schon vor Jahren zu einem der größten Feindbilder der PiS avancierte, gehört zwar auf dem Papier der in den Niederlanden registrierten „Polish Television Holding“, doch diese ist eine 100prozentige Tochter des US-Medienkonzerns Discovery.