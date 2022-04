In jedem Krieg gibt es Ereignisse, die dessen Erzählung, dessen Außenwahrnehmung entscheidend verändern, weil sie die Weltöffentlichkeit aufrütteln. Es sind stets Bilder, die hier ihre Wirkmacht entfalten, schreckliche Bilder. So wie die 1972 entstandene Aufnahme des „Napalm-Mädchens“ Kim Phúc aus dem Vietnamkrieg. So wie jetzt die schockierenden Fotos aus dem Kiewer Vorort Butscha. Mehr als 300 Leichen sollen dort am Wochenende geborgen worden sein, man sieht die auf den Straßen liegenden Körper von Zivilisten; von nackten Frauenleichen ist die Rede und ganzen Familien, die getötet wurden: die Hölle des Krieges, völlig unverstellt, unbeschönigt in ihrem ganzen Grauen. Wer davon unberührt bleibt, dürfte auch sonst kaum noch zu emotionalen Regungen in der Lage sein.

Wer genau für das Massaker von Butscha verantwortlich ist, lässt sich – so viel Ehrlichkeit muss sein – nach derzeitigem Stand nicht sagen. Dass es sich um russische Kriegsverbrechen, begangen an der ukrainischen Bevölkerung handelt, liegt nahe. Sicher ist es aber noch nicht – weswegen es auch falsch wäre, jetzt aus deutscher Entfernung in lautes Kriegsgejaule zu verfallen und sich zu Handlungen hinreißen zu lassen, die man hinterher bereut (oder Handlungen anzukündigen, die man sich wenig später umzusetzen nicht traut). Dass es unabhängige Untersuchungen zu den Morden von Butscha geben muss, diese Forderung mag angesichts des Schreckens zum jetzigen Zeitpunkt übertrieben bürokratisch klingen. Aber gerade die Brisanz und die möglichen Folgen emotionaler Politik gebieten Präzision. Denn jeder Krieg ist auch ein Krieg der Bilder – Bilder können sich manchmal sogar als wirkungsvoller erweisen als Waffen.