Thomas Jäger ist Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Direktoriums des Instituts für Europäische Politik.

Militärisch stand der Nutzen gepanzerter Fahrzeuge für die Ukraine von Beginn an fest, jedenfalls für diejenigen, die die Ukraine darin unterstützen wollten, sich zu verteidigen und Russland die Landnahme zu verweigern. Einige Modelle wurden dann auch im Laufe des Jahres 2022 geliefert. Vor allem im Ringtausch, so dass die ukrainischen Streitkräfte Panzer aus sowjetischer Produktion erhielten, die in den Lieferländern durch neuere Modelle aus NATO-Bündnisstaaten ersetzt wurden.

Es gab aber auch direkte Lieferungen, beispielsweise aus Deutschland. So wurden bisher 15 Bergepanzer, 50 Dingos, 3 Brückenlegepanzer Biber, 30 Flakpanzer Gepard geliefert und 54 gepanzerte Truppentransporter M113 aus Dänemark in Deutschland umgerüstet. Sieben weitere Gepard, 13 weitere Biber und 5 Pionierpanzer Dachs sind in Vorbereitung. Dazu kommen jetzt noch 40 Schützenpanzer Marder hinzu.