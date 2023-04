Präsident Macron ist es mit seiner Chinareise gelungen, die EU-Staaten zu verstören, China zu erfreuen und die USA zu verärgern. Das war möglicherweise keine Absicht, aber die Folge einer eigentümlichen Annäherung. Sichtbar wurde dies schon, als Macron China aufforderte, auf ein Ende von Russlands Krieg in der Ukraine zu drängen, ohne die konstante diplomatische, politische und wirtschaftliche Unterstützung von Xi für Putin auch nur in Betracht zu ziehen. Ebenso auffällig war, wie Macron die propagandistisch aufgeführten Auftritte chinesischer Bürger entgegennahm. Und schließlich antwortete er auf die amerikanische Strategie des Abkoppelns von China und die EU-Politik der Risikoverminderung durch die Ausweitung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Es waren also nicht nur Macrons Worte auf dem Heimflug, dass sich die EU von den USA distanzieren solle und der Konflikt um Taiwan die Europäer eigentlich nichts angehe, die in der EU Verstörung, in China Freude und in den USA Ärger auslösten.

Macron verfolgt von Beginn seiner Präsidentschaft an das Ziel einer strategisch autonomen EU als eigenständiger Weltmacht neben den USA, China, Russland; freilich mit Frankreich als eingebundener Führungsmacht. Dafür fand er weder in Deutschland – als unabdingbarem Partner dafür – noch in den osteuropäischen Staaten die Unterstützung, die er sich gewünscht hätte. Die „Antwort auf Macron“ wurde im letzten Kabinett Merkel nicht gegeben und von Scholz, der Frankreich mehrfach missachtet hat, schon gar nicht. Eine Folge des Ziels strategischer Autonomie für die EU ist, zu Russland und China eigenständige Beziehungen auf Augenhöhe zu pflegen. Und das erfordert, sich von den USA zu distanzieren, die die EU nicht als autonome Weltmacht, sondern die EU-Staaten im besten Fall als Allianzpartner betrachten. Im schlechten Fall distanzieren sich die USA von der EU, wie es Macron mit der Charakterisierung, die Nato sei „hirntot“, gewürdigt hat. Dass Macron diese Distanzierung von den USA nach einem Chinabesuch so stark betont, hat einmal innenpolitische Gründe, über außenpolitisches Prestige von den vielfältigen Problemen abzulenken, aber auch außenpolitische: Es ist ein Signal an alle Großmächte, dass Frankreich eine eigenständige Rolle spielen möchte.