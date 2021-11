„Ja, wir haben das geschafft!“ So lautet also die Antwort Angela Merkels auf die Frage, ob ihre Ankündigung aus dem Jahr 2015 eingetroffen sei. Die scheidende Bundeskanzlerin hat vor wenigen Tagen im Interview mit der „Deutschen Welle“ eine Bilanz ihrer Amtszeit gezogen – „entspannt und offensichtlich mit sich im Reinen“, wie es die Kollegen bei dieser Gelegenheit notiert haben. Aufhänger für Merkels apodiktisches Statement war bekanntlich der Zustrom von mehr als einer Million Migranten auf Grundlage der sogenannten Grenzöffnung, die zwar tatsächlich eine Nicht-Schließung gewesen ist, aber gleichwohl Effekte hatte, die bis heute nachwirken. Und zwar in einer Weise, die sich nur schwerlich in die Rubrik „geschafft“ einordnen lassen. Wie sich unschwer an der aktuellen Lage im belarussisch-polnischen Grenzgebiet zeigt.

In der Tat, und das gehört der Vollständigkeit halber erwähnt, machte Angela Merkel in ihrem Gespräch mit der „Deutschen Welle“ einige Einschränkungen hinsichtlich der vermeintliche Erfolgsgeschichte in Sachen Migration: „Aber geschafft haben wir natürlich noch nicht, dass die Ursachen der Flucht bekämpft wurden“, so die Kanzlerin. Und weiter: „Wir haben es nicht geschafft, dass Europa ein einheitliches Asyl- und Migrationssystem hat.“ Hier gebe es noch viel zu tun.

Wiederkehr des Altbekannten

Das kann man wohl sagen. Da aber Merkel angeblich die mächtigste Frau Europas war, zwischenzeitlich gar als „Anführerin des liberalen Westens“ gehandelt wurde, fällt das Versagen eben auch auf sie selbst zurück. Sechs Jahre immerhin sind vergangen, seit die Flüchtlingskrise ihren (vorläufigen) Höhepunkt erreicht hatte. Und dennoch erlebt die EU dieser Tage die Wiederkehr des Altbekannten. „Entspannt und offensichtlich mit sich im Reinen“ ist da als Gemütslage womöglich etwas unangemessen.

Man könnte es auch so sehen: Zum Zeitpunkt ihres Abgangs werden die Trümmer dessen, was Deutschlands Bundeskanzlerin mit ihrem Mantra des „Multilateralismus“ bewerkstelligt hat, in aller Pracht sichtbar. Wir blicken also auf eine polnische Regierung, die sich von der deutschen EU-Kommissionspräsidentin sagen lassen darf, neue „Stacheldrahtzäune und Mauern“ dürfe es an der Ostgrenze Europas nicht geben. Übrigens ebenso wenig wie Grenzkontrollen zwischen Polen und der Bundesrepublik erwünscht, gewollt oder vielleicht auch überhaupt nur möglich sind. Da erlebt Merkels Diktum, Grenzen ließen sich ohnehin nicht schließen, unverhofft einen zweiten Frühling. Allerdings hat derweil der Herbst Einzug gehalten in Europa – und zwar nicht nur als Jahreszeit.

Eigentlich müsste jetzt die Stunde Europas schlagen – zumindest jenes Europas, das seine vielbesungene Freiheit zu verteidigen bereit ist gegen jene Mächte, die es explizit auf dessen Schwächung abgesehen haben. Lukaschenko, der Erpresser aus Minsk; Erdogan, der Möchtegern-Sultan in Ankara; Wladimir Putin, der mafiose Autokrat in Moskau: Sie alle sind zwar – mal im engeren, mal im weiteren Sinne – Europäer. Aber eben nicht im Sinne einer „Wertegemeinschaft“, wie sie bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit in Brüssel wie in Berlin gleichermaßen beschworen wird. Sondern ausdrücklich gegen sie. Denn was der belarussische Diktator unter zynischer Zuhilfenahme von Migranten aus dem Nahen Osten derzeit veranstaltet, ist nichts anderes als eine Kriegserklärung an die EU. Wohlgemerkt mit Billigung der Türkei und des Kreml. Und diese EU hat dem nichts anderes entgegenzusetzen als eine weitere Androhung von Sanktionen sowie Ursula von der Leyens Ankündigung, zu „prüfen, wie eine humanitäre Krise verhindert und sichergestellt werden kann, dass Migranten mit Unterstützung ihrer nationalen Behörden sicher in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden können“.

Ein handlungsunfähiges Gebilde

Lukaschenko und sein Schutzherr im Kreml mögen sich zwar nicht in allem einig sein, eines jedoch verbindet sie zweifelsfrei: ihre blanke Lust daran, den „Westen“ als verweichlichtes, handlungsunfähiges und letztlich in sich zerstrittenes Gebilde dastehen zu lassen, das am Ende vor jedem harten Konflikt zurückschreckt. Auch da war Merkels Politikansatz aus dem Jahr 2015, alles dafür zu tun, um „hässliche Bilder“ zu vermeiden, natürlich eine wunderbare Steilvorlage. Denn genau das ist es, was Lukaschenko erreichen will, wenn er Migranten aus entfernten Weltregionen seit Wochen an die Grenze zu Polen treibt: „Hässliche Bilder“ sollen entstehen, damit Berlin abermals einknickt. Der künftige Bundesminister Robert Habeck von den Grünen hat sich wohlweislich schon Ende Oktober dafür ausgesprochen, „die Flüchtlinge aus Belarus in Europa [zu] verteilen“. Der gute alte Merkel-Ansatz also. Hat ja in den vergangenen Jahren schon derart gut funktioniert, dass man am liebsten auch mal höchstpersönlich vor die selbe Wand rennt.

Nein, die EU ist in einer schlechten Verfassung. Und Angela Merkel hat einen großen, fast übergroßen Anteil daran, denn ihr faktischer Alleingang des Jahres 2015 hat nicht nur die deutsche Bevölkerung, sondern auch die europäische Gemeinschaft gespalten und teilweise regelrecht radikalisiert. Der europäische Traum einer völkerverbindenden Grenzenlosigkeit erweist sich in Zeiten von Globalisierung und demografisch, ökonomisch ebenso wie digital getriebenem Migrationsdruck als eine Schimäre. Wenn er sich nicht endgültig in einen Albtraum verwandeln soll, muss zumindest Einigkeit darüber bestehen, dass die Außengrenzen nicht nur geschützt werden können, sondern auch schützenswert sind. Andernfalls ist jene Union, die sich mit einem geradezu anmaßenden Exklusivitätsanspruch eine „Europäische“ nennt, bald kein Raum der Freiheit und des Wohlstands mehr. Sondern Schauplatz kommender Aufstände. Gelbwesten in Frankreich, Neofaschisten in Italien, populistische Scharfmacher allenthalben geben schon heute einen ungefähren Vorgeschmack auf die explosiven Gemengelagen, die sich auch nicht mit Brüsseler Wiederaufbaufonds werden befrieden lassen.

Kalt erwischt

Fakt ist: Die EU ist durch die belarussische Lage kalt erwischt worden. Kalt aber nur deshalb, weil es mindestens ein halbes Jahrzehnt lang versäumt wurde, vorbereitet zu sein. Das erinnert in geradezu fataler Weise an den Umgang mit der Pandemie – von der es heißt, man werde lernen müssen, mit ihr zu leben. Nur um es gleich unmissverständlich festzuhalten: Nein, Pandemie und Migration sind nicht im Allergeringsten vergleichbare Phänomene. Aber in beiden Fällen muss es Gesellschaften darum gehen, auf bestimmte Szenarien nicht nur vorbereitet zu sein, sondern auch einen Konsens dahingehend herzustellen, wie darauf reagiert werden soll.

In „Europa“ ist davon aber nichts zu spüren, im Gegenteil: Die (längst verflogene) bundesdeutsche „Willkommenskultur“ hat einen Keil insbesondere zwischen die alten und neuen EU-Mitgliedstaaten namentlich Ost- und Mitteleuropas getrieben. Und dann wurde in dieser ohnehin schon schwärenden Wunde insbesondere von Berlin aus noch so lange mit (oft scheinheiligen) moralischen Argumenten herumgerührt, bis nun endgültig kaum noch zu überbrückende Gräben entstanden sind.

Tatsächlich sind aus Minsker (und Moskauer) Sicht sowohl der Zeitpunkt als auch der Ort des neuerlichen Ansturms bestens geeignet, um die EU weiter zu destabilisieren. Denn es trifft an erster Front den polnischen Staat, der mit dem EU-Establishment wegen des aktuellen Verfassungsstreits ohnehin über Kreuz liegt. Und zweitens geschieht dies zu einem Moment, da Deutschland inmitten von Koalitionsverhandlungen praktisch führungslos vor sich hindümpelt. Merkel selbst macht übrigens – Stichwort „entspannt und offensichtlich mit sich im Reinen“ – keine Anstalten, noch irgendwie klärend in die ganze Gemengelage einzugreifen. Nach mir die Sintflut.

„Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt“, lautet das längst berühmt gewordene Verdikt des verstorbenen Verteidigungsministers Peter Struck. Was damit eingeleitet wurde, nämlich der fast 20 Jahre dauernde Einsatz der westlichen Alliierten in Afghanistan, ist soeben erst kolossal gescheitert. Vielleicht wäre es deshalb an der Zeit, diesen Satz zu modifizieren. Nämlich dahingehend, dass die Sicherheit Deutschlands und vor allem der gesamten EU an der polnisch-belarussischen Grenze verteidigt wird. Das wäre eine – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne – näherliegende Aufgabe.