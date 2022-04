Da Bai – so heißen die Beamten in Ganzkörperschutzanzügen. „Großer Weißer“, das klingt niedlich, beinahe liebevoll. Und tatsächlich gibt es unter den zehntausenden Da Bais, die gerade ihren Dienst während des Lockdowns in Shanghai verrichten, auch etliche, die sich aufopfernd und empathisch um ihre Mitbürger kümmern. Das aber soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich ein Shanghai derzeit ein Albtraum abspielt, der sich zu einer humanitären Katastrophe zu entwickeln droht.

Die Informationen, die derzeit von Shanghai nach außen dringen, sind spärlich: Schließlich dürfen auch die wenigen verbliebenen Journalisten ihr Haus nicht verlassen. Zudem zensiert der chinesische Propaganda-Apparat so schnell wie möglich Fotos und Videos, die nicht dem Bild entsprechen, das die Regierung vermitteln will. Und doch schaffen es täglich immer wieder Videos und Berichte über die sozialen Medien in die Welt.

Anfang der Woche zum Beispiel versiegelten Da Bais eine Haustür in der Anfu Lu – eigentlich eine der schönsten und pittoresken Straßen in der ehemaligen Französischen Konzession. So will man sicher gehen, dass sich in den kommenden Tagen kein Bewohner ins Freie bewegt. Nachts halten sie einen verzweifelten älteren Mann mit Eisenstangen auf 1,5 Meter Sicherheitsabstand und stoßen ihn immer wieder gegen ein Geländer.

Ordnungshüter, die wie Roboter sinnlose Anordnungen ausführen

An anderer Stelle versuchen die Da Bais eine aufgebrachte Menschenmenge in Schach zu halten. Viele der Leute haben seit Tagen kein oder nicht ausreichend Essen erhalten und protestieren lautstark. „Wir haben Hunger.“ Auch wie die Männer in Weiß Katzen und Hunde totschlagen, weil diese Virus-Überträger sein können, ist mittlerweile mehrfach auf Videos festgehalten.

Die Da Bais sind eben auch zum Gesicht des neuen totalitären Chinas geworden: gesichtslose Ordnungshüter, die wie Roboter Anordnungen ausführen, auch wenn sie noch so sinnlos sein mögen.

Seit über zwei Wochen spielt sich in der 26-Millionen-Metropole ein Albtraum ab. Nachdem sich vor etwa zwei Wochen die Omikron-Fälle gehäuft hatten, griff die Stadtregierung zu der „bewährten“ Strategie: Lockdowns und Tests. Zunächst sollte der Ostteil der Stadt, Pudong, für vier Tage stillstehen, in denen alle Bewohner mindestens zweimal auf das Virus getestet werden. Ab vergangenen Montag wäre dann der Westteil der Stadt, Puxi, an der Reihe gewesen. Da aber immer mehr Menschen positiv getestet werden, wurde der strikte Lockdown in der ganzen Stadt auf unbestimmte Zeit verlängert. Viele rechnen damit, dass sich bis Mai daran nichts ändert – und hoffen bis dahin, sich nicht zu infizieren.