Vielleicht ist es der dramatische Fall Afghanistans, vielleicht auch nur eine allgemeine Müdigkeit gegenüber Krisenmeldungen aus Nahost, die erklärt, warum der Niedergang des libanesischen Staates hierzulande so wenig Widerhall findet. Nur einmal, im vergangenen Sommer, schaute die ganze Welt nach Beirut: Am 4. August 2020 tötete eine gewaltige Explosion am dortigen Hafen mindestens 218 Menschen und verwüstete große Teile der Stadt. 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat, ein hochexplosiver Stoff, war über Jahre hinweg nachlässig am Hafen gelagert worden. Es hatte Warnungen gegeben, aber keine Reaktion darauf. Für die vermeidbare Katastrophe wurde bis heute niemand zur Verantwortung gezogen.



Tarek Bitar will das ändern. Der 46-jährige Richter leitet seit Februar die Ermittlungen zu der Hafenexplosion. Es ist eine wichtige, symbolträchtige und zugleich höchst undankbare Aufgabe.