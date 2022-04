So erreichen Sie Christian Osthold:

Christian Osthold ist Historiker und als Experte für Tschetschenien und den Islamismus tätig. Darüber hinaus befasst er sich mit islamisch geprägter Migration sowie dem Verhältnis der Politik zum institutionalisierten Islam in Deutschland.

Am 5. April 2022 hat Nato-Generalsekretär Stoltenberg konstatiert, was sich nicht länger leugnen ließ: Die Gräuel der Gewalt in der Ukraine habe das Ausmaß des Zweiten Weltkriegs erreicht. Dieser Befund ist nicht falsch. Allerdings täuscht er darüber hinweg, dass die völlige Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leiden keine taktische Disposition des Kremls darstellt, sondern schon immer ein elementarer Grundsatz der russischen Militärdoktrin gewesen ist.

Die präzedenzlosen Verluste der Roten Armee im „Großen Vaterländischen Krieg“ legen Zeugnis davon ab. Ihre Gefechte gegen die Wehrmacht hatten insgesamt 22 Millionen Soldaten das Leben gekostet – bei „nur“ 2,9 Millionen Toten der Gegenseite. Das daraus resultierende Verlustverhältnis von fast 11 zu 1 war auch auf den schonungslosen Umgang des sowjetischen Generalstabs mit den eigenen Truppen zurückzuführen. So nimmt nicht wunder, dass bei Kriegsende ganze Armeen der Rücksichtlosigkeit ihrer Befehlshaber zum Opfer gefallen waren. Aus dieser historischen Tatsache lässt sich ein einfacher, universaler Lehrsatz ableiten: „Ein Generalstab, dem das Leben seiner Soldaten gleichgültig ist, schreckt nicht vor Kriegsverbrechen zurück.“