Dann führt er uns in einen Raum im ersten Stock. An den Wänden hängen Bilder von Waffen, eine Schautafel erklärt den Zündmechanismus einer Handgranate. Einmal in der Woche erhalten die Jugendlichen hier Militärunterricht. In der Ecke steht eine Wickelkommode mit gepolsterter Auflage. Lernen die Schüler hier den Umgang mit Babys? Der Rektor verzieht das Gesicht, als ob er einen schlechten Witz gehört hat. Auf der Kommode üben die Schüler, „wie man eine Kalaschnikow zerlegt und ölt“, erklärt er nüchtern. „Wir bilden die nächste Generation der Soldaten aus.“