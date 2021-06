Stephan Bierling lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Soeben erschien von ihm „America First – Donald Trump im Weißen Haus“ (C. H. Beck).

Der neue Präsident geht mit Karacho ans Werk. Am 11. März, nur sieben Wochen nach seiner Inauguration, verabschiedete der Kongress eines der größten Konjunkturprogramme seit der Großen Depression der dreißiger Jahre, den Amerikanischen Rettungsplan (ARP). Zur Erinnerung: Donald Trump brauchte für seinen wichtigsten gesetzgeberischen Erfolg, die Steuersenkung, elf Monate. Unter Trump herrschten Chaos und Konfusion, bei Joe Biden regieren Ehrgeiz und Effizienz. Mit Hochdruck radiert der 46. Präsident der Vereinigten Staaten das Vermächtnis seines Vorgängers aus und krempelt die Nation in Richtung Wohlfahrtsstaat um. Macht Biden so weiter, könnte er nach Franklin D. Roosevelt und Lyndon B. Johnson zum dritten großen Sozialreformer in der Geschichte der USA aufsteigen.

Im 1,9-Billionen-Dollar-­Rettungsplan geht es nämlich allein zur Hälfte um unmittelbare Pandemiebekämpfung. Diese erfolgte schon im März und Dezember 2020 mit zwei riesigen Ausgabenpaketen. Das neue Gesetz sieht ebenfalls Geld für Impfungen und Tests, die Unterstützung von finanziell gebeutelten Bundesstaaten und Kommunen sowie Hilfen für Schulen, Luftfahrt­industrie und Restaurantgewerbe vor. Doch es bildet zugleich ein Vehikel für lang gehegte sozialpolitische Ziele der Demokratischen Partei.

Der ARP ist nichts weniger als das ambitionierteste Programm zur Armutsbekämpfung seit fast sechs Dekaden: Jeder Amerikaner mit einem Jahreseinkommen unter 75 000 Dollar erhält eine Einmalzahlung von 1400 Dollar. Es gibt Steuergutschriften für Eltern von bis zu 3600 Dollar pro Kind. Die notorisch unter hoher Arbeitslosigkeit und mieser Infrastruktur leidenden Indianergemeinden werden mit 31 Milliarden Dollar gefördert. Dazu subventioniert das Gesetz Beiträge zur Krankenversicherung, garantiert gewerkschaftlich organisierte Pensionen für eine Million Arbeiter, stellt Mietzuschüsse bereit und erhöht die Arbeitslosenhilfe.

Trumps Geschenk Zusammen dürften die Maßnahmen die Armutsquote 2021 um ein Drittel senken, die von Kindern sogar um die Hälfte. Zwar sind die Hilfen befristet, aber eine alte Politregel sagt, dass einmal eingeführte Sozialprogramme kaum mehr zurückzunehmen sind. Auf jeden Fall bedeutet der Rettungsplan einen epo­chalen Linksruck für Amerika und Bidens Partei: Noch 1996 hatte der Demokrat Bill Clinton stolz verkündet, den ohnehin nicht üppigen Wohlfahrtsstaat in seiner bisherigen Form zu beenden und auf individuelle Verantwortung und ausgeglichene Haushalte zu setzen. Wegen der seit Jahrzehnten stagnierenden Realeinkommen von Unter- und Mittelschicht, der Großen Rezession 2007 bis 2009 und der Corona-Krise drängen jedoch soziale Fragen in den Mittelpunkt der Politik. Biden, stets verlässlicher Seismograf für die Stimmung in seiner Partei, packt diese Themen zur Freude des „progressiven“ Flügels um Bernie Sanders und Alexan­dria Ocasio-Cortez mit In­brunst an.