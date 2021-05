Ein Maimorgen in Neu-Delhi, etwa zwei Kilometer nordwestlich von Connaught Place, dem zentralen Geschäfts- und Einkaufsviertel der indischen Hauptstadt. Im improvisierten Impfzentrum „MCW Reading Road NDMC PHC“ – ein langer Gang, ein Behandlungszimmer rechts hinten – hängen Buntstiftzeichnungen von Kindern an den Wänden. „MCW“ steht für „Maternity Children & Welfare Centre“, eine staatliche Arztpraxis für Mutter und Kind. Hier wird an diesem Hochsommertag mit Außentemperaturen um 35 Grad mit „Covishield“, der AstraZeneca-Vakzine, gegen das Coronavirus geimpft.

Vormittags um halb elf sitzen drei Frauen jenseits der 60 in orangeroten Saris auf Stühlen im Gang, hinter ihnen, Abstand haltend, ein Mann in Hemd, Hose, Schlappen. Er drückt sich konzentriert die Stelle im Oberarm, wo eben die Impfspritze gesetzt worden war. Die Stimmung ist unaufgeregt; alle hatten zuvor per App eine Terminbestätigung auf ihr Smartphone bekommen; es gibt keine Wartezeiten. Ab und zu piept es, wenn zwei Minuten nach Impfung auf einem Handy die SMS vom indischen Ministry of Health & Family Welfare eintrudelt: „You have successfully been vaccinated. You may download your vaccination Certificate.“

Der #LargestVaccineDrive enttäuscht bislang

Am 1. Mai begann die jüngste, vierte Phase der Corona-Impfkampagne in Indien, mit inzwischen 1,39 Milliarden Menschen ist sie annähernd so groß wie in China. Seit Monatsanfang können sich nun alle über 18-jährigen einen Termin holen, unabhängig von Vorerkrankungen. Mehr als eine Milliarde Inder sind damit impfberechtigt. In staatlichen Einrichtungen ist die Injektion kostenlos; in privaten Kliniken in einzelnen Bundesstaaten kann sie einige hundert Rupien kosten – das sind ein paar Euros.

Allein am 1. Mai wurden 1,82 Millionen Dosen verimpft, an den folgenden Werktagen jeweils zwischen 1,5 und zwei Millionen. Das klingt nach viel. Und doch war der #LargestVaccineDrive – so der Hashtag der Regierung – bislang eher ein Fehlstart. Im April waren es in der Spitze schon mehr als vier Millionen Impfungen täglich gewesen. Es müssten noch deutlich mehr sein, so fünf bis acht Millionen am Tag, um die Immunisierungskampagne zügig voranzubringen.