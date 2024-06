Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Oberst a. D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidi­gungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ ( 2021 ). Foto: ispsw

Wer an Dublin denkt, denkt meist an Whisky, Bier und irische Musik. Einige russische Seeleute denken, wenn sie sich dorthin auf den Weg machen, eher an Unterseekabel – die kommunikativen Lebens­adern zwischen Europa und Nordamerika – und daran, wie man sie kappt.

Tatsächlich macht sich das westliche Verteidigungsbündnis in dieser Hinsicht große Sorgen. Vor ein paar Wochen erst hat Admiral Didier Maleterre vom maritimen Kommando der Nato davor gewarnt, dass die Sicherheit von fast einer Milliarde Menschen in Europa und Nordamerika durch russische Versuche bedroht sei, Schwachstellen unserer Unterwasserinfrastruktur anzugreifen.