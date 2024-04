Palmer reiste in jenem Sommer bis nahe an die Grenze Botswanas, in den Hwange-Nationalpark. Guides empfingen ihn und führten ihn wie üblich ins Revier. Er hatte Löwenjagd gebucht und wurde fündig: Palmer lockte mithilfe seiner Guides einen Löwen auf die freie Fläche. Dann setzte er zum Abschuss an – nicht mit dem Gewehr, sondern mit Pfeil und Bogen, was eine besondere Herausforderung für moderne Großwildjäger darstellt. Das Tier fiel zu Boden und starb erst viele Stunden später, denn dieser Tod ist vormodern.