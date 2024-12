Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron einen neuen Premierminister ernannt: François Bayrou. Eine Überraschung ist das nicht. Der 73-jährige Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Pau (in Frankreich kombinieren Bürgermeister ihr Amt oft in Personalunion mit Abgeordnetenmandaten) ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Name in Frankreichs Politik.

Er hat schon 2017 die Präsidentschaftskandidatur von Macron unterstützt. Seine 2007 gegründete Partei „Mouvement democrate“ ist deutlich älter als Macrons „Renaissance“ (früher „En Marche!“), ihr aber als eine Art Juniorpartner verbunden. Bayrou war 2017 schon stellvertretender Premierminister und Justizminister unter Macron, war aber wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre zurückgetreten.