In Deutschland könnte man nun meinen, ok, ist nicht schön, aber was solls? Was betrifft uns das? Nun, Studien belegen, dass die zunehmende Trockenheit ein europaweites, ja weltweites Phänomen in Folge des Klimawandels ist. Erst Recht, wenn die Dürre bereits im Winter beginnt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern waren in den vergangenen Jahren viele Böden derart ausgetrocknet, dass sie nicht einmal mehr in der Lage waren, das wenige Regenwasser aufzunehmen, wenn es denn fiel.