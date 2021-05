Kaum drei Wochen ist es her, dass 20 Ex-Generäle Präsident Macron ziemlich unverhohlen mit Putsch gedroht hatten. Kein Zufall, dass die pensionierten Generäle ihren offenen Brief im ultrarechten Blatt Valeurs actuelles veröffentlichten. Erst recht kein Zufall, dass sie es am 21. April, also exakt am 60. Jahrestag des Putsches gegen Präsident de Gaulle und dessen damalige Politik, die Unabhängigkeit Algeriens zu akzeptieren, publizierten.

Wer glaubte, die Angelegenheit habe sich mit zwei Wochen erregter öffentlicher Debatte und der Versetzung der betreffenden Generäle aus dem Reservistenstatus in den kompletten Abschied erledigt, der sieht sich getäuscht. Sonntagnacht erschien bei Valeurs actuelles nicht nur ein neues Heft mit dem Titel „Kann die Armee Frankreich retten?“, sondern zudem online ein zweiter „offener Brief“.

220.000 Unterschriften in drei Tagen

Dieses Mal allerdings anonym, formuliert von angeblich aktiven Soldaten und Soldatinnen am Beginn ihrer jeweiligen Laufbahn. Der Ton des Schreibens hat an Schärfe noch einmal zugenommen, ist noch näher an Rechtsradikale und Identitäre gerückt. Es gehe um das Überleben unseres Vaterlandes, heißt es wörtlich, das vor Feigheit, Betrug und Perversion gerettet werden müsse. Die Verfasser fordern ultimativ das Vertrauen in das Militär – sprich sich selbst –, um im direkt anschließenden Satz zu erklären: Ja, wenn ein Bürgerkrieg ausbreche, werde die Armee die Ordnung auf ihrem eigenen Boden aufrechterhalten, weil sie dazu aufgefordert sei.

Nun gibt es keine Statistik (weder offiziell noch inoffiziell), wie groß der Widerhall auf derartiges im Militär tatsächlich ist. Doch nahezu alle Politologen und Militärhistoriker in Frankreich gehen davon aus, dass die Nähe zu „sehr konservativen“ Positionen unter den bewaffneten Kräften deutlich größer ist als in der Gesamtgesellschaft. Dafür spricht auch, dass laut Valeurs actuelles unterdessen und in nur drei Tagen 220.000 Leser den offenen Brief unterzeichnet hätten. Aber bei aller seltsamen Rhetorik und den dahinter stehenden Verschwörungsmythen vom unmittelbar drohenden Untergang Frankreichs und des christlich-katholischen Abendlandes: Es handelt sich „nur“ um einen Teil des Militärs. Vielleicht sollte man die Unterzeichner auch an den wenig rühmlichen Ausgang des Putsches gegen de Gaulle erinnern.