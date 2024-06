Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Rechtsrucks. Die Europäische Union könne bei der Europawahl am Sonntag nach rechts abrutschen, warnen Beobachter in Brüssel. Die Demokratie sei in Gefahr, heißt es im Europaparlament in Straßburg. Ein Wahlvideo, das in Ehren ergraute Widerstandskämpfer gegen die Nazis (und einige Gegner des Stalinismus) zeigt, wurde mehr als 500 Millionen mal geklickt – die Kampagne scheint zu wirken.

Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Zuletzt haben die Rechten verloren. In Polen wurde die nationalkonservative PiS-Partei im Oktober abgewählt – dort regiert jetzt der frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk. In den Niederlanden konnte der rechtsextreme Demagoge Geert Wilders seinen Wahlerfolg vom letzten Herbst nicht wiederholen. Bei der Europawahl, die dort schon am Donnerstag gelaufen ist, zeichnen sich Zugewinne für Sozialdemokraten und Grüne ab.