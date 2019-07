So erreichen Sie Bernd Lucke:

Schicksalswahl“: Dramatischere Worte kann man kaum finden, wenn es um einen – Verzeihung – stinknormalen Vorgang geht: Die Bürger werden an die Urnen gerufen, um ein neues Parlament zu wählen. So geschehen bei den Europawahlen Ende Mai. Ergebnis: keine Spur von Dramatik. Es gab kleinere Verschiebungen zwischen den politischen Blöcken – wie das bei Wahlen eben vorzukommen pflegt. Aber die EU ist ganz eindeutig nicht in die Hände von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen gefallen. Es gab auch keine Meinungsumfrage, die das je hätte erwarten lassen. Wieso eigentlich „Schicksalswahl“?

War die „Schicksalswahl“ nur ein geschickter Marketingtrick, um von Fehlern und Versäumnissen der EU abzulenken? Streichen Sie das „nur“! Ja, gerade die Parteien, die seit vielen Jahren Verantwortung in der EU tragen, haben zweifellos lieber über das Gespenst einer rechtspopulistischen Machtübernahme gesprochen als über die gravierenden Probleme der EU: hausgemachte Probleme in der Eurozone oder bei der Flüchtlingspolitik, die seit vielen Jahren bekannt und dennoch ungelöst sind. Globale Probleme wie den Klimawandel oder den Migrationsdruck, auf die wir eingehen müssen, obwohl wir nur beschränkten Einfluss haben. Die Sachdiskussion im Europawahlkampf war unterirdisch. Aber genau weil es diese Probleme gibt – und weil sie ungelöst sind –, hatte die Wahl vielleicht doch etwas Schicksalhaftes. Es sind Schicksalsfragen, um die es geht.

