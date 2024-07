Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Die Europawahlen haben das Europäische Parlament nach rechts gerückt. Das ist wahr. Das ist aber noch nicht alles. Die europakritischen Parteien sind stärker geworden. Das hat viele Ursachen. Die EU ist den aktuellen Krisen wenig gewachsen. Ihre Ukrainepolitik, die Wirtschafts- und Energiepolitik und die Migrationspolitik etwa überzeugen viele Bürger nicht. Im Konflikt zwischen Israel und der Hamas agiert sie hilflos.

Eine tieferliegende, meist unterschätzte Ursache ist das grundsätzliche Misstrauen gegenüber der EU. Viele Bürger bezweifeln, dass die EU (noch) sinnvoll ist. Sie gilt vielen als Bürokratiemonster, dem die Probleme und Interessen der Bürger schlicht gleichgültig sind. Egal, was der Wähler sagt, die da oben machen ja doch, was sie wollen. Dieses emotionale Mantra der Demokratieverdrossenheit ist auch in der EU verbreitet. Der Start des neu gewählten Parlaments bietet die Chance, das zu korrigieren. Wenn das Parlament seinen Start aber verstolpert, verschlechtert es die Beziehungen der EU zu ihren Bürgern weiter.

Leider üblich: Ein europäisches Trauerspiel

Die neue Legislaturperiode beginnt als Trauerspiel. Ursula von der Leyen, die bisherige Kommissionspräsidentin, möchte wiedergewählt werden. Das ist nicht erstaunlich, aber unerfreulich. Denn sie ist der Prototyp des unbeliebten, abgehobenen, in weiten Kreisen der Wähler sogar verhassten EU-Funktionärs. Völlig unbeeindruckt von den Bürgern in Europa und ihren Bedürfnissen hat sie eine politische Agenda, in der sich viele Europäer nicht wiederfinden (können). Kritik und Proteste lassen sie kalt, sie exekutiert diese Politik trotzdem. Ihren Spitznamen „Eiserne Ursula“ hat sie sich redlich verdient. Und sie hat – mit Pfizergate – einen veritablen Skandal am Hals, der nach Kräften vertuscht werden soll.

Die weiteren Player auf der europäischen Bühne spielen eine ebenso traurige Rolle. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben Ursula von der Leyen als Kandidatin für das europäische Spitzenamt nominiert. In schlechtester europäischer Tradition haben sie das sehr hastig und durch völlig undurchsichtige Kungeleien in den Hinterzimmern Europas getan. Man muss das Verfahren und das Ergebnis als skandalös bezeichnen. Zwei Wahlverlierer – Macron und Scholz – schmieden ein Bündnis, um eine wenig erfolgreiche, skandalumwitterte Kandidatin durchzusetzen. Was für eine kleingeistige (Macht-)Politik! Das wird man den europäischen Wählern nicht als Demokratie verkaufen können. Es fördert die europäische Demokratieverdrossenheit nur weiter – und ist Wasser auf die Mühlen der EU-Gegner und Populisten.

Natürlich hätte es auch eine andere, eine wirklich demokratische Möglichkeit gegeben. Die Runde der Staats- und Regierungschefs hätte in einem offenen Verfahren nach Kandidaten suchen können, die eine echte Vision für eine EU der Bürger im 21. Jahrhundert haben. Das braucht die EU dringend. In einer immer schwierigeren Weltlage muss sie einen Platz finden – und sie tut sich bisher sehr schwer damit. Solche Kandidaten gibt es, und sie können tatsächlich etwas bewegen. Der Franzose Jacques Delors – Kommissionspräsident ab 1985 – war ein leuchtendes Beispiel dafür. Diese Chance haben die Staats- und Regierungschefs kläglich verspielt.

Ein Parlament als echtes Parlament

Noch ist das Stück nicht zu Ende. Jetzt kommt ein Player auf die Bühne, der alles noch ändern kann. Ursula von der Leyen wird nur Präsidentin der Kommission, wenn das Parlament sie wählt. Die Zeiten, als das Parlament ein zahnloser Tiger war, sind lange vorbei. Inzwischen hat es echte Macht. Wenn es sie nicht wählt, ist der im Hinterzimmer ausgekungelte Vorschlag vom Tisch.

Eine Option wäre: Das Parlament zeigt sich als ein echtes Parlament, das dem Machtanspruch der Staatslenker entgegentritt. Das könnte es mit großem Selbstbewusstsein tun: Immerhin besteht es aus Abgeordneten, die in allen Ländern direkt von den Bürgern gewählt wurden. Mehr demokratische Legitimation geht nicht. Vor diesem Hintergrund könnte es eine offene Diskussion über die Personalie von der Leyen führen. Und es könnte die Kandidatin des abgehobenen bürokratischen Weiter-So ablehnen. Schon deshalb, um ein Zeichen für einen Neuanfang der EU zu setzen. Das Signal wäre: Die EU hat Abgeordnete mit Mut und Rückgrat und ein starkes Parlament, das die Interessen der Wähler vertritt. Wird das passieren?

Zweifel sind angebracht. Schon zu oft haben sich die Parlamentarier – wenn auch empört und murrend – dem Willen der Staatschefs gefügt. Wenn es darauf ankommt, entpuppen sich die Abgeordneten viel zu oft als politische Zwerge. Sie denken nicht europäisch und bürgernah; sie verzetteln sich in nationalen und parteipolitischen Scharmützeln. Nicht zuletzt persönliche Eitelkeiten verhindern, dass das Parlament sich gegen den europäischen Rat wehrt.

Auf die Gefühle kommt es an

Überall in Europa nimmt die Politikverdrossenheit zu – und das Vertrauen in die politischen Institutionen ab. Das ist eine toxische Entwicklung, die den populistischen Parteien immer mehr Wähler verschafft, auf nationaler und auf europäischer Ebene.

In der Politik geht es – auch und gerade – um Gefühle. Wir sind alle viel weniger rational und vernünftig, als wir glauben (wollen). Deshalb sind Zeichen und Symbole so wichtig. Sie bringen Inhalte prägnant auf den Punkt und verbreiten eine Botschaft rasant. Die richtigen Zeichen prägen die Wahrnehmung der EU viel stärker als es eine jahrelange vernünftige Politik könnte. Etwas zugespitzt: Wie sich das Parlament jetzt verhält, ist wichtiger als seine Alltagsarbeit in der gesamten nächsten Legislaturperiode. Das Europaparlament wird jetzt ein Zeichen setzen – so oder so.

Helden der Demokratie oder Zwerge der Macht?

Gibt es in Europa ein starkes und selbstbewusstes Parlament, das die historische Machtprobe mit den Staats- und Regierungschefs wagt? Dann sind die Abgeordneten Helden der Demokratie und setzen ein starkes Zeichen für die Demokratie in Europa. Sie zeigen den Wählern, dass sie wichtig sind und ihr kritischer Urnengang etwas bewirkt hat. Das Europa der Bürgerinnen und Bürger wäre nicht nur eine hohle Phrase.

Die Parlamentarier können sich aber auch auf dubiose Deals einlassen und dem Vorschlag der Regierungschefs zustimmen. Dann wählen sie Ursula von der Leyen, die für das typische abgehobene, skandalumwitterte Brüsseler Weiter-So steht. Das wäre auch ein Zeichen, aber ein fatales. Alle bösen Klischees über ein bürgerfernes Europa der abgehobenen Technokraten und Hinterzimmer-Kungler wären bestätigt. Dann sind die Europaabgeordneten nur Zwerge auf der europäischen Bühne. Sie schüren die Europaverdrossenheit und ein Unbehagen der Bürger an der Demokratie. Hoffentlich sind sich die EU-Parlamentarier ihrer Verantwortung bewusst.